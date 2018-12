SGP en GroenLinks willen gemeenten meer vrijheid geven voor de inkoop van zorg

De verplichte Europese aanbesteding van jeugdzorg en Wmo-hulp gaat mogelijk van de baan. GroenLinks en SGP komen met een wetsvoorstel om de verplichting te schrappen. Volgens de twee partijen is Nederland op dit punt onnodig strikt in het naleven van Europese regels.

Lees verder na de advertentie

De regels zijn nu strenger dan nodig, strenger dan de geest van de Europese richtlijn Corinne Ellemeet, Kamerlid GroenLinks

Volgens GroenLinks en SGP kan de Kamer eenvoudig zelf de Aanbestedingswet aanpassen. In die wet uit 2016 werkte Nederland de Europese regels voor aanbestedingen uit. Door jeugdzorg en Wmo, die onder meer de zorg voor chronisch zieken regelt, in die wet uit te zonderen, is het opgelost, stellen GroenLinks en SGP voor. Hun plan komt tegemoet aan brede onvrede in de Kamer over de verplichte aanbesteding, al moet nog blijken of andere partijen deze oplossing van GroenLinks en SGP steunen. Voor het eerst trekken die twee partijen samen op.

“De regels zijn nu strenger dan nodig, strenger dan de geest van de Europese richtlijn. Zorg is altijd iets geweest waar nationale regeringen zelf verantwoordelijk voor zijn”, zegt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. “Wij zoeken geen confrontatie met Brussel”, zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. “Maar Nederland is nu het braafste jongetje van de klas.”

Klachtenregen Sinds 2016 moeten gemeenten verplicht alle grote opdrachten binnen het ‘sociale domein’ aanbesteden. Ze zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de huishoudelijke hulp, de ondersteuning van chronisch zieken en de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. Het idee was: gemeenten weten wat hun inwoners nodig hebben. Maar vanaf het begin regende het klachten over het verplichte aanbesteden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil er al langer van af. “De verplichte aanbesteding heeft de zorg geen goed gedaan”, zegt Ellemeet. “Gezinnen krijgen opeens nieuwe hulpverleners in plaats van vertrouwde gezichten. Niet omdat de gemeente dat wil, maar omdat de aanbesteding zo uitpakt.” Lokale zorgorganisaties delven vaak het onderspit. Gemeenten moeten zich houden aan strikte procedures en mogen niet onderhandelen als een vertrouwde zorgaanbieder op één punt een opdracht misloopt. Vaak leidt aanbesteding tot rechtszaken.

Brede onvrede Eurocommissaris Frans Timmermans heeft al laten weten dat Nederland niet zomaar de verplichte aanbesteding kan schrappen. In een brief aan GroenLinks en SGP maakte hij duidelijk dat Brussel geen groen licht gaat geven aan een uitzondering voor het ‘sociale domein’. Wel is hij ‘in gesprek’ met Nederland over hoe gemeenten binnen de Europese regels meer hun eigen wensen op tafel kunnen leggen dan ze nu doen. GroenLinks en de SGP zijn teleurgesteld. “Timmermans beloofde onnodige regels te schrappen”, zegt Van der Staaij. SGP en GroenLinks hebben hun hoop gevestigd op CDA-minister Hugo de Jonge, die als wethouder in Rotterdam ook voor deze wetswijziging pleitte Volgens de twee partijen moet de Tweede Kamer nu zelf een keuze durven maken. Van der Staaij: “Er is brede onvrede. Liever duidelijkheid geven door de wet aan te passen dan langs de gemeenten met een voorlichtingsbriefje, zoals Brussel wil”. Of dit rechts-linkse verbond de rest van de Kamer achter zich krijgt, zal afhangen van de regeringspartijen. SGP en GroenLinks hebben daarnaast hun hoop gevestigd op CDA-minister Hugo de Jonge voor medische zorg. Toen hij nog wethouder was in Rotterdam, pleitte De Jonge voor precies de wetswijziging die SGP en GroenLinks nu voorstellen.

Spannende date Maar als minister vaart hij een andere koers. Het kabinet zit op dezelfde lijn als Timmermans. SGP en GroenLinks hopen dat De Jonge alsnog wil meewerken aan zijn oude wens. Voor het linkse GroenLinks en de rechtse SGP is het de eerste keer dat ze samenwerken, een teken dat in de Tweede Kamer nieuwe bondgenootschappen worden gesloten. “Een spannende date”, grapt Ellemeet, die de SGP benaderde. Fractievoorzitter Van der Staaij zegde direct steun toe. “Wij herkennen in elkaar een constructieve houding om met oplossingen te komen.”

Lees ook :