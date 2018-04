SGP-denktank gaat tegen bestuur in en wil meer vrouwen op kieslijst

De SGP moet net zoveel vrouwen op de lijst hebben als elke andere partij. Dat vindt de directeur van het wetenschappelijk instituut van de partij, de ‘denktank’ van de SGP. “Het is logisch dat vrouwen ook politiek actief zijn, naast mannen, en dat de SGP ongeveer evenveel vrouwen op de lijst gaat krijgen als andere partijen”, zegt directeur­­ Jan Schippers.

De uitspraken betekenen niet dat er op korte termijn verandering komt in het vrouwenstandpunt van de SGP. Het is eerder een voorzet voor meer interne discussie. De denktank heeft geen bestuurlijke macht. Bij de SGP beslist het hoofdbestuur, waarvan de voorzitter onlangs nog zei dat “de politieke participatie van vrouwen niet moet worden bevorderd”. Hij weigerde zelfs de SGP-vrouw te feliciteren­­ die in Amsterdam(vergeefs) een zetel probeerde te veroveren voor de partij.

100 jaar Het moment van de oproep is bijzonder. De SGP viert dit weekeinde haar 100-jarig bestaan, als oudste partij van Nederland­­. Dat gebeurt met een jubileumcongres­­ waar premier Rutte de partij komt feliciteren. In het jubileumjaar­­ maakt de SGP zich vooral op om uitgebreid stil te staan bij de lange bestaansgeschiedenis van de partij. De vrouwenkwestie was in honderd jaar de kwestie die de SGP intern het meest heeft verdeeld. De vrouwenkwestie was in honderd jaar de kwestie die de SGP intern het meest heeft verdeeld Directeur Jan Schippers van het wetenschappelijk instituut van de SGP zegt vandaag in een interview in Trouw dat “vrouw en man elkaar aanvullen”. Dat betekent volgens hem dat gemengde kieslijsten met zowel vrouwen en mannen ook voor de SGP bespreekbaar zijn. Als vrouwen behoefte hebben om politiek actief te zijn, moet dat mogelijk zijn. Eén op de vijf vrouwen op de lijst, zoals andere partijen ook hebben, zou volgens Schippers een logisch resultaat zijn.

Overwerkt Ook vrouwen met kinderen zouden prima politiek actief kunnen zijn voor de SGP, vindt Schippers, iets wat bij veel afdelingen nog erg gevoelig ligt. “Ik denk dat gemeenteraadslid zijn prima is te combineren met de zorg voor een gezin. Voor het drukke Kamerlidmaatschap vind ik dat een ander verhaal. Waarom zouden alleen de mannen het politieke werk doen? Ze raken straks nog overwerkt.” Waarom zouden alleen de mannen het politieke werk doen? Ze raken straks nog overwerkt Jan Schippers, directeur wetenschappelijk instituut van de SGP De SGP is bezig met een prille opmars van vrouwen in de gemeenteraad. Lilian Janse won als eerste, op eigen­­ initiatief, een zetel in de raad van Vlissingen, waar mannen niet beschikbaar waren. In Amsterdam kandideerde zich dit jaar Paula Schot, wat veel aandacht voor de partij opleverde. In totaal deden negen SGP-vrouwen mee, de meesten op onverkiesbare plaatsen, maar in aantallen een record in de geschiedenis van de partij­­.