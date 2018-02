Servische president Vucic voor het eerst weer op bezoek in Kroatië, maar niet van harte

Helemaal op zijn gemak lijkt Aleksandar Vucic niet tijdens zijn tweedaags bezoek aan Kroatië, dat hij gisteren begon. Maar veel keuze heeft de Servische president niet: zijn land wil toetreden tot de Europese Unie en daarvoor moet hij zoete broodjes bakken bij de buren. "De gesprekken zullen niet gemakkelijk of prettig zijn maar ik ben ervan overtuigd dat ze zowel voor Kroatië als voor Servië nuttig kunnen zijn", zei hij in januari, toen hij de uitnodiging van zijn Kroatische ambtgenoot Kolinda Grabar Kitarovic aannam.

Hij sloeg daarom het advies van zijn minister van defensie, Aleksandar Vulin, om thuis te blijven in de wind. Die had hem gewaarschuwd dat er in Kroatië een aanslag op zijn leven gepleegd zou kunnen worden. Dat de Kroaten er ook niet helemaal gerust op zijn, blijkt wel uit de strenge veiligheidsmaatregelen rondom het bezoek. Scherpschutters stonden gisteren op daken opgesteld langs de route waar de Servische president passeerde en er was veel politie op de been.

Excuses Dat niet iedereen de rode loper voor hem uit zou leggen, daar was de Servische president wel van doordrongen. Oorlogsveteranen en nationalisten gingen gisteren de straat op met Kroatische vlaggen. 'Vucic, we willen excuses', stond er op een van de spandoeken te lezen. De demonstranten eisen herstelbetalingen voor de schade die Kroatië tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië geleden heeft. Nadat Kroatië in 1991 de onafhankelijkheid uitriep, kwam de Servische minderheid in het land, met steun van Belgrado, in opstand. Het conflict dat tot 1995 duurde kostte 10.000 mensen het leven. De demonstranten zijn nog niet vergeten hoe Vucic destijds was aangesloten bij de ultranationalistische Servische Radicale Partij, die een groot-Servië nastreefde. De twee presidenten beloven de komende honderd dagen de sfeer te verbeteren Het wordt mede daarom een hele klus voor de Servische president om de Kroaten ervan te overtuigen dat hij de relaties wil verbeteren. Maar Vucic moet wel: de Europese Commissie noemde vorige week voor het eerst een mogelijke datum van toetreding, namelijk 2025, maar benadrukte ook dat de landen op de Westelijke Balkan alleen lid kunnen worden als ze de conflicten met hun buren oplossen. Servië heeft Zagreb dus meer nodig dan andersom, want Kroatië is sinds 2013 EU-lid en kan de toetreding van Servië blokkeren.