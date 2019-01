Senaat verwerpt voorstel Trump om einde te maken aan shutdown

Zijn voorstel, bedoeld om de gestopte overheidsdiensten na meer dan een maand te hervatten en de betrokken ambtenaren te betalen, kreeg onvoldoende steun. De benodigde zestig voorstemmers kwamen er zoals verwacht niet: 50-47. En zo kwam er op de 34ste dag van de shutdown nog altijd geen einde aan de impasse.

Het Democratische tegenvoorstel - overheidsfinanciering voor twee weken zonder geld voor de muur - haalde het namelijk evenmin. Van de leden van de Senaat die een stem uitbrachten, zeiden er volgens The New York Times 52 ja tegen het plan, 44 nee. Zes Republikeinen stemden met de Democraten mee.

Flinke aanbetaling

Trump liet naderhand via woordvoerster Sarah Sanders weten dat hij zich over een Senaatsvoorstel voor een tijdelijk regeringsbudget, voor drie weken, wil buigen als daar een flinke ‘aanbetaling’ voor de muur in zit. Het Witte Huis bevestigde tevens dat toonaangevende senatoren Mitch McConnell en Chuck Schumer blijven overleggen over een mogelijkheid uit de impasse te geraken.

De Democraten benadrukten dat de VS zijn grenzen heel goed kan beveiligen zonder de door Trump gewenste muur. Trump reageerde meteen met een tweet: ,,Heel eenvoudig, zonder een muur werkt het niet.’’