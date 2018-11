Senaat maakt de weg vrij voor de direct gekozen burgemeester

Uiteindelijk stemden 57 senatoren voor de initiatiefwet van D66 en elf tegen. Daarmee werd de vereiste twee derde meerderheid met gemak gehaald. Jetten kreeg steun van de coalitiepartijen en van onder andere SP, GroenLinks en PVV. Opvallend was dat één VVD-senator vanwege ‘principiële bezwaren’ tegenstemde: Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol.

De senaat heeft hiermee de weg vrijgemaakt voor de direct gekozen burgemeester. Zover is het nog lang niet. Nu het wetsvoorstel van D66 is aangenomen door het parlement, wordt de Grondwet aangepast. De Kroonbenoeming van burgemeesters en van commissarissen van de koning verdwijnt. In de praktijk blijft alles voorlopig bij het oude: een vertrouwenscommissie praat met de kandidaten voor een burgemeesterspost, waarop de commissie een kandidaat voordraagt aan de gemeenteraad. Die maakt een keuze. Uiteindelijk moet de ministerraad ermee instemmen.

Nieuwe werkwijze

De eigenlijke macht ligt dus bij de gemeenteraad. Het voorstel van Jetten verandert daar niks aan. De D66’er zegt in zijn plan nadrukkelijk niks over de manier waarop in de toekomst burgemeesters (en commissarissen van de koning) moeten worden gekozen. Dat wordt onderwerp van uitvoerig debat, zegt hij.

Als Jetten wel een voorschot had genomen op de nieuwe werkwijze, had zijn voorstel het naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. In 2005 sneuvelde het D66-plan voor de direct gekozen burgemeester op de valreep, omdat er in de Eerste Kamer net te weinig steun was. Het verwijt aan de D66’ers was toen dat de partij met te veel snelheid richting de gekozen burgemeester wilde. Die ‘fout’ maakt Jetten nu niet.

De vraag is of het ooit tot een direct gekozen burgemeester komt. Het huidige kabinet heeft al laten weten dat het zelf niet met zo’n voorstel zal komen. D66 wil eerst een brede discussie, daarna volgt eventueel een nieuwe initiatiefwet. De Eerste Kamer heeft dinsdag wel in een breed gedragen motie duidelijk gemaakt dat, ook in de toekomst, de gemeenteraad ‘aan het hoofd moet staan van het gemeentebestuur’.