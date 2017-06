Segers: 'De informateur kan beter eerst met de PvdA gaan praten'

Het bevalt Segers niets dat informateur Tjeenk Willink afgelopen donderdag en ook aankomende dinsdag alleen met de drie partijen die ‘het motorblok’ van de formatie vormen praat.

“Ze gaan nu met z'n drieën iets knutselen waar een vierde partij bij moet aanschuiven”, aldus Segers in het AD. “Het speelveld is dan niet gelijk. Wij zijn geen tussengerecht, geen opvulling van drie partijen om op te tellen naar 76 zetels. We zetten niet onze handtekening bij het kruisje."

Als Lodewijk Asscher écht niet wil, laat hem dat dan óók op inhoudelijke gronden uitleggen Gert Jan Segers, leider ChristenUnie

De PvdA is volgens Segers daarom op dit moment een betere gesprekspartner dan de ChristenUnie aan de formatietafel. “De PvdA heeft de voorkeur van D66, ze zijn met negen zetels groter dan wij met vijf, de partij kan instemmen met de onderhandelde migratieparagraaf en sluit inhoudelijk niemand uit."

Dralen Daarom zal Segers, mocht hij deze week uitgenodigd worden door de informateur, die adviseren 'met de PvdA te praten'. Segers: “Laat die partij dan de kaarten op tafel leggen en niet eindeloos blijven dralen. Als Lodewijk Asscher écht niet wil, laat hem dat dan óók op inhoudelijke gronden uitleggen, zoals Tjeenk Willink eerder ook de partijen heeft gevraagd." Lodewijk Asscher van de PvdA liet in het AD echter optekenen dat zijn partij geen deel wil uit maken van het nieuw te vormen kabinet. "Ze weten wat de PvdA wil. Als ze voorstellen doen op basis van onze ideeën, zal ik ze steunen. Maar ik schuif niet aan die tafel aan.'' Mochten de onderhandelingen met de PvdA definitief vastlopen, pas dan kan wat Segers betreft de ChristenUnie weer in beeld komen bij het ‘motorblok’ van de formatie. Maar voordat zijn partij aanschuift, zegt Segers, moeten de vier partijen dan eerst onderhandelen over de onderwerpen die tijdens de vorige gesprekken een te groot obstakel bleken voor D66. Segers wil dat in dat geval ook CDA en VVD duidelijk maken hoe zij over die onderwerpen denken. Nu de PVV zwart op wit door de drie partijen is uitgesloten en de SP pertinent weigert met de VVD te willen regeren, lijken alleen de PvdA en de ChristenUnie nog over als reële regeringsopties voor het ‘motorblok’. Al wil D66 liever niet samenwerken met de ChristenUnie, liet Alexander Pechtold al meerdere keren optekenen. Lees ook: Een formatierecord komt snel dichterbij

