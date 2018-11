Schrijver Milan Kundera kan na 40 jaar opnieuw Tsjech worden

Kundera werd in 1984 in één klap beroemd met zijn boek ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’. De in Brno (Tsjechoslowakije) geboren Kundera woonde toen al enkele jaren in Parijs. Vijf jaar eerder was hij zijn Tsjechoslowaaks staatsburgerschap verloren. De Communistische autoriteiten hadden problemen met zijn satirische werk.

Op Facebook schreef premier Babis dit weekend dat Kundera het verdient om weer staatsburger te worden. Of de schrijver, die sinds 1981 de Franse nationaliteit heeft, dat wil is nog niet bekend.

Kundera kwam in 2008 in opspraak toen het Tsjechische weekblad Respekt schreef dat Kundera in zijn studententijd een activist zou hebben aangegeven bij de communistische geheime politie. Het slachtoffer belandde vervolgens 14 jaar in de gevangenis. Kundera heeft altijd ontkend.

