Schoonzoon Trump had vier keer een ontmoeting met Russen

Kushner wordt vandaag en morgen gehoord in de Senaatscommissie die de Russische betrokkenheid bij de verkiezingswinst van Trump onderzoekt, maar publiceerde zijn verklaring vooraf.

Kushner is de eerste vertrouweling van president Trump die door het Congres gehoord wordt in het onderzoek. Vandaag praat hij achter gesloten deuren met leden van de Senaatscommissie, morgen doet hij dat met een deel van het Huis van Afgevaardigden. In de verklaring schrijft Kushner volledige medewerking te zullen verlenen aan de commissies die hem onderzoeken: “Ik heb niets te verbergen.”

In zijn verklaring ontkent de naaste adviseur van president Trump en echtgenoot van diens dochter Ivanka tijdens de verkiezingen onder een hoedje te hebben gespeeld met welke buitenlandse overheid dan ook. Kushner stelt niemand binnen het campagneteam te kennen die dat wel deed, en nooit Russisch geld in ontvangst te hebben genomen via een van zijn ondernemingen.

De handel en wandel van Trump en de mensen om hem heen liggen onder de loep sinds Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Moskou door middel van hacks en propaganda Trump in het Witte Huis probeerde te krijgen. De FBI en het Amerikaanse Congres onderzoeken of iemand uit Team Trump daar mee te maken heeft, en of de president het onderzoek daarnaar heeft proberen te beïnvloeden.

Contacten

Kushner verklaart dat hij tijdens de verkiezingscampagne 'wellicht' vier keer contact heeft gehad met ‘Russische afgevaardigden’.

Een van die keren was een ontmoeting met een Russische advocate, die de zoon en andere adviseur van Trump, Donald Trump Jr., had aangeschreven met de mededeling belastend materiaal over Hillary Clinton te bezitten. Trump Jr. reageerde dat hij daar wel oren naar had en regelde een afspraak die ook Kushner bijwoonde. Die stelt over de ontmoeting echter dat hij de mails van tevoren niet had ingezien, en dat het tijdens de afspraak nooit over de verkiezingscampagne ging.

Donald Trump Jr. en oud campagneleider Paul Manafort staan op de rol om gehoord te worden

Datzelfde zou volgens Kushner gelden voor de ontmoetingen die hij tijdens en na de campagne had met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Tijdens een afspraak in Trump Tower zou Kushner het volgens Amerikaanse media hebben gehad over een op te zetten communicatiekanaal tussen hem en Moskou. Maar Kushner stelt dat het enkel over het te voeren Syriëbeleid en een eventuele veilige lijn voor de VS en Rusland om daar over te kunnen overleggen ging.

Verder geeft Kushner aan te hebben gesproken met een Russische bankier, maar hij stelt dat het tijdens dat gesprek niet over de Russische sancties vanuit de VS ging. Ook zou hij tijdens de campagne per mail zijn benaderd door een anonieme hacker die claimde de belastingaangifte van Donald Trump te bezitten. De president heeft vooralsnog geweigerd zijn aangifte te openbaren. In de mail, schrijft Kushner, eiste de hacker bitcoins in ruil voor geheimhouding. Kushner zou de mail hebben aangegeven bij de Secret Service, die hem vertelde die te negeren.

Naast Kushner staan er meer oud-leden van Team Trump op de rol om verhoord te worden. Donald Jr. en Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort zouden deze week gehoord worden door het Congres, maar hun advocaten zijn nog in overleg over de informatie die besproken gaat worden.

President Trump stelde dat de lopende onderzoeken naar de relatie tussen de Russische inmenging en zijn verkiezingswinst politiek gemotiveerd zijn, en dat er 'nul bewijs' voor is gevonden.