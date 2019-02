Scholieren moeten hun schooladvies later krijgen, vindt de coalitie

Sinds 2014 maken basisscholieren in april of mei de afsluitende toets, voorheen de Citotoets. Hun advies voor een middelbare school krijgen ze al in februari. Vroeger werd de eindtoets in februari gemaakt. Het idee was dat leerlingen met de latere toetsdatum langer onderwijs krijgen in groep acht; de laatste maanden zouden anders vrijwel uitsluitend worden besteed aan de musical en schoolkampen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil het schooladvies over de eindtoets heen tillen. Dan krijgt de toets weer meer gewicht. De laatste jaren wordt deze steeds meer gebruikt als een second opinion bij het advies van de leraar. Nu kan een advies nog worden bijgesteld als een leerling beter scoort dan verwacht bij zijn schooladvies. Een leraar is dan verplicht om te bekijken of het advies moet worden bijgesteld van bijvoorbeeld vmbo naar havo.

In de praktijk profiteren vooral kinderen van mondige, hoogopgeleide ouders van deze gang van zaken, zegt Van Meenen. Die ouders stappen eerder naar een docent als zij vinden dat hun kind een hoger advies moet krijgen. “Terwijl het uitgangspunt moet zijn dat elk kind, ongeacht waar het vandaan komt, het beste onderwijs krijgt.”

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat kinderen van lager opgeleide ouders vaak een advies krijgen dat onder de score bij de eindtoets ligt, terwijl kinderen van hoger opgeleide ouders vaak een hoger advies krijgen dan de eindtoets suggereert. Eerder pleitte de PO-Raad, die de besturen in het basisonderwijs vertegenwoordigt, ervoor om de eindtoets mede daarom weer te vervroegen naar februari.

Dat zou de voordelen van een late toets weer teniet doen, vindt Van Meenen. “Wat mij betreft was het verplaatsen van de toets naar het eind van het jaar de eerste stap vooruit. Het verplaatsen van het schooladvies moet de tweede stap vooruit zijn.”

Datum Van Meenen vindt 1 mei een goed moment om het schooladvies te geven. Over deze datum zijn de coalitiepartijen het nog niet eens. Het CDA voelt meer voor april. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema wil het nog even niet over data hebben. “Ik vind het vooral belangrijk dat de eindtoets en het adviesmoment dichter bij elkaar komen. Daardoor kan een beter advies gegeven worden, ik vind niet dat de eindtoets meer gewicht moet krijgen.” Ook de VO-raad vindt mei te laat. Volgens de koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs, in het AD, is het dan te laat voor middelbare scholen om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Uiterlijk 1 april, zegt de raad. Binnenkort gaan de coalitiepartijen in gesprek met de minister.

