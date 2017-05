Schippers zet D66 en CU voor het blok

De fracties van D66 en ChristenUnie beslissen dinsdag of zij akkoord gaan met het voorstel van Schippers. VVD en CDA gaven al eerder aan dat zij wel iets voelen voor deze combinatie. Dat ook ChristenUnie instemt, lijkt een formaliteit. Partijleider Gert-Jan Segers zei vandaag richting D66-collega Alexander Pechtold: “Laten we gewoon eens gaan praten.”

De grote vraag is of D66 bereid is tot onderhandelingen. Pechtold heeft zich tot op heden louter negatief uitgelaten over een coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie. Hij wil dat een nieuw kabinet kan bogen op een ruime meerderheid in het parlement. De ChristenUnie-variant heeft 76 zetels in Tweede Kamer en 38 in Eerste Kamer, de kleinst mogelijke meerderheden. Bovendien wil Pechtold dat de coalitie ‘progressief en conservatief verbindt’.

Alles ligt op tafel. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers

Voltooid leven Segers deed eerder deze maandag al een handreiking aan de D66-leider, door te stellen dat ChristenUnie ‘geen blokkades’ zal opwerpen, verwijzend naar de gevoelige ‘voltooid leven’-kwestie. “Alles ligt op tafel, ook heel ingewikkelde onderwerpen en vervolgens moet je zien waar je uitkomt.” De informateur heeft met haar besluit de druk op D66 verhoogd. Die partij zal nu moeten afwegen of de bezwaren groot genoeg zijn om het voorstel van Schippers af te wijzen. In dat geval raakt de kabinetsformatie pas echt in een impasse. Schippers zag geen andere mogelijkheid dan D66 en ChristenUnie voor het blok te zetten. Afgelopen vrijdag had ze de fractievoorzitters opgeroepen tot bezinning over hun eigen positie. De politici moesten ‘eens goed nadenken welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien’. Ter geruststelling, zei Schippers: “Nederland is een coalitieland. Het komt altijd goed.” Dit is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord. SP-leider Emile Roemer over de vijfpartijen-variant die Pechtold voorstelde

Politieke zelfmoord Maar vandaag bleek dat haar oproep nauwelijks iets had opgeleverd. Schippers besteedde bijna de gehele dag aan een nieuwe ronde langs de partijleiders, met als conclusie dat partijen elkaar blijven afwijzen als mogelijke coalitiepartner. Wat wel nieuw was: Pechtold legde bij de informateur een nieuwe, vijfpartijen-variant op tafel, bestaande uit VVD, CDA, D66, PvdA en SP. Diezelfde middag werd deze optie door zowel PvdA als SP naar de prullenbak verwezen. Emile Roemer (SP): “Dit is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord.” Lodewijk Asscher (PvdA): “Wij zijn niet beschikbaar.” De SP kiest nog steeds voor een centrum-linkse coalitie, zonder de VVD. Opmerkelijk is dat Asscher deze variant gisteren niet onmiddellijk torpedeerde. “Ik ga er pas over nadenken als ik een telefoontje van Sybrand Buma krijg.” De CDA-leider zei eerder niets te voelen voor een coalitie zonder de VVD: “Deze optie bestaat alleen in het hoofd van de heer Roemer.” Zo blijven partijen vasthouden aan opties die voor anderen ondenkbaar zijn en drogen de opties voor de informateur op. Schippers heeft alle mogelijkheden ‘afgepeld’. Ze hoopt morgen haar eindverslag naar de Kamer te sturen. Als D66 en ChristenUnie akkoord gaan, kunnen de gesprekken nog deze week beginnen, vermoedelijk met diezelfde Schippers als informateur.

