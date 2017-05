Schippers: onderhandelen met ChristenUnie is enige optie voor meerderheidskabinet

D66-leider Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hadden laten weten dat zij pas over deze variant zouden kunnen nadenken als alle andere van tafel zijn. Volgens Schippers is dat inmiddels gebleken.

Pechtold had nog voorgesteld om als 'motorblok' van VVD, CDA en D66 te onderhandelen met de SP en PvdA. Maar die laatste partijen lieten vandaag weten dat zij hier niets voor voelen. "Een van beide is dan het vijfde rad aan de wagen", zei SP-leider Emile Roemer. "Dat is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord." Nu deze variant afgevallen is, blijft onderhandelen met de ChristenUnie volgens Schippers de enige manier om een meerderheidskabinet te vormen.

Pechtold en Segers zullen deze variant dinsdag aan hun fractie voorleggen. Als dat groen licht oplevert, organiseert Schippers een verkennend gesprek tussen de vier partijen.

De eerste zet die je moet doen is gaan praten. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers

Voltooid leven Gert-Jan Segers zei vandaag dat het D66-plan om ouderen met een voltooid leven het recht te geven om uit het leven te stappen geen breekpunt is in de formatie. Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart noemde hij het onderwerp veelvuldig een breekpunt. "Alles ligt op tafel, ook heel ingewikkelde onderwerpen en vervolgens moet je zien waar je uitkomt", zei hij vandaag na overleg met Schippers. "De eerste zet die je moet doen is gaan praten." Segers zei verder dat de positie van zijn partij in de formatie de afgelopen dagen niet is veranderd. "Wij zijn beschikbaar om te praten als andere gesprekspartners ons gewenst vinden." Hij zei 'geen blokkades' richting partijen te hebben. "Ik heb niets afgewezen." D66 heeft weinig trek in een coalitie met de ChristenUnie. De partijen hebben grote verschillen over medisch-ethische onderwerpen. Behalve over voltooid leven verschillen ze ook van mening over onder meer de euro en orgaandonatie. Of de 'grote verschillen' kunnen worden overwonnen, wordt pas duidelijk als je met elkaar praat, aldus Segers.

