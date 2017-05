Schippers komt er niet uit; Tjeenk Willink moet beweging in formatie forceren

Die gesprekken zijn spaak gelopen nadat een coalitie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks struikelde over het immigratievraagstuk. Een tweede poging om GroenLinks te verruilen voor de ChristenUnie liep na een eerste verkennend gesprek al spaak.

Schippers overhandigde haar eindverslag vandaag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze stelt daarin vast dat het op dit moment niet mogelijk is onderzoek te doen naar een coalitie die op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer kan rekenen. "Iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie stuit op bezwaren van minstens één van de betrokken fracties."

Dat Schippers er niet uitkomt betekent niet dat dit het eindpunt is van de formatieperiode. "Beweging is mogelijk. Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan." Het vastlopen van de gesprekken is niet vreemd volgens Schippers. Het heeft volgens haar te maken met het versnipperde politieke landschap. Ze zegt dat er tijdens de formatie een fase was aangebroken waarin de posities van de partijen niet meer bewogen. "Je voelt dat er beweging is, maar je krijgt het niet naar boven". Ook een minderheidskabinet behoort volgens Schippers nog tot de mogelijkheden.

Volgens Schippers is Tjeenk Willink bereid om informateur te worden als de Tweede Kamer dat ook wil.

Tjeenk Willink: man met ervaring De kabinetsformatie is volgens informateur Edith Schippers toe aan een 'wisseling van de wacht'. Er is behoefte aan een nieuwe informateur, iemand met een zekere afstand tot de actuele politiek, maar die wel weet hoe de hazen op het Binnenhof lopen. Met een dergelijk profiel kom je bijna automatisch uit bij Herman Tjeenk Willink. Minister van staat, voormalig vicepresident van de Raad van State, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en informateur van de kabinetten Paars I en Rutte I. Nog ervarener lopen ze nauwelijks rond. Tjeenk Willink (1942) studeerde rechten in Leiden en Parijs en is al sinds de jaren tachtig actief in het Haagse wereldje. Eerst als topambtenaar, later als lid en als voorzitter van de Eerste Kamer en van 1997 tot 2012 als vicevoorzitter van de Raad van State, ofwel 'onderkoning' van Nederland (de voorzitter van de Raad van State is het staatshoofd). Opmerkelijk lijkt het dat VVD-politica Schippers een PvdA'er voorstelt als haar opvolger, want van die partij is Tjeenk Willink lid, terwijl de PvdA toch haar uiterste best doet niet tot een nieuwe regering te hoeven toetreden. Maar van een uitgesproken sociaaldemocratisch profiel is bij Tjeenk Willink geen sprake. Hij is iemand die heel goed boven de partijen kan staan. Een éminence grise, iemand met gezag, een jurist naar wie geluisterd wordt. Iemand ook die met een droge grap in een pijnlijke situatie voor relativering kan zorgen. Die eigenschappen, en het feit dat hij al sinds 2012 niet meer actief is in de politiek, zullen hem van pas komen in zijn beoogde nieuwe functie. Tjeenk Willink kan een informateur zijn om politieke knopen te ontwarren die voor anderen onontwarbaar lijken.

Tweede Kamer positief over Tjeenk Willink De Tweede Kamer wil de zoektocht naar een nieuw kabinet graag voortzetten onder leiding van Herman Tjeenk Willink. De VVD spreekt van 'een prima keuze' van informateur Edith Schippers om haar opdracht te willen overdragen aan Tjeenk Willink. D66, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP sluiten zich daarbij aan. PvdA-leider Lodewijk Asscher, partijgenoot van Tjeenk Willink, noemt het 'verstandig iemand te vragen die zoveel gezag heeft en boven de partijen staat om te kijken of hij schot in de formatie kan brengen'. Of er nu snel schot in de zaak komt, is niet te zeggen. Voorlopig wil geen van de partijen erop vooruitlopen of ze standpunten gaan wijzigen of blokkades willen opheffen. SP-voorman Emile Roemer hoopt dat de sociaaldemocratische minister van staat de 'frisheid heeft om tot nieuwe inzichten te komen'. Ook Alexander Pechtold (D66) is ingenomen met de keus. Hij wijst erop dat Tjeenk Willink als oud-informateur veel ervaring heeft, maar dat dat zo lang geleden is dat hij ver genoeg afstaat van de huidige politiek om onafhankelijk te kunnen zijn. Pechtold vindt het bovendien een 'interessante suggestie' van Schippers om in de volgende ronde met meerdere partijen tegelijkertijd te gaan praten. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt ook dat Tjeenk Willink boven de partijen staat. "Dat is wat dit proces nu ook nodig heeft. Hoewel de ChristenUnie nog altijd de voorkeur heeft voor een meerderheidscoalitie, kunnen we in deze fase een minderheidscoalitie niet uitsluiten. Onze fractie zal zich - waar gewenst en gevraagd - constructief blijven opstellen". Of er nu snel schot in de formatie komt, is niet te zeggen. Voorlopig wil geen van de partijen erop vooruitlopen of ze standpunten gaan wijzigen of blokkades willen opheffen. Dinsdagmiddag om 15.30 uur debatteert de Kamer over het eindverslag van Schippers, de aanstelling van Tjeenk Willink en hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Lees ook: Of Schippers premier had willen worden, weet niemand

