Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen

‘Ambitieus’, ‘hyper ambitieus’, ‘nieuwe lente, nieuw geluid’. De onderhandelaars van GroenLinks, D66, PvdA en SP konden vandaag bij de presentatie van hun Amsterdamse coalitieakkoord aan de Sloterplas hun geluk niet op. Zij legden vooral veel nadruk op hun ‘groene’ plannen. “Wij zijn de laatste generatie die echt verschil kan maken tegen de klimaatverandering”, aldus D66-voorman Reinier van Dantzig.

Lees verder na de advertentie

Wij zijn de laatste generatie die echt verschil kan maken tegen de kli­maat­ver­an­de­ring D66-voorman Reinier van Dantzig

Vandaar onder meer dat de coalitie 150 miljoen euro uittrekt om de stad sneller aardgasvrij te maken: in 2040, tien jaar eerder dan de bedoeling was. Drie wijken gaan de komende vier jaar al van het gas af.

“We moeten ook echt anders gaan denken over mobiliteit”, zei voorman Rutger Groot Wassink van de grootste partij, GroenLinks. Zijn partij won samen met D66 de raadsverkiezingen met overmacht, vooral in het overbelaste gebied binnen de ringweg A10, waar jaarlijks twintig miljoen toeristen op af komen en waar verkeer in veel straten permanent voor ongezonde lucht zorgt.

Autoluw Belangrijk in het akkoord is daarom de aanpak om Amsterdam autoluw te maken. De grachtengordel wordt een parkeervrije zone. Tot 2025 verdwijnen 7000 tot 10.000 parkeerplekken. Het stadshart moet zoveel mogelijk autovrij worden. Dit alles om voetgangers en fietsers ruimte te geven. De maximumsnelheid op de ring A10 wordt 80 kilometer per uur, zoals nu al op een deel het geval is. Ook Schiphol kan zijn borst natmaken. Groei is vanwege klimaat, veiligheid en overlast onwenselijk, stelt de coalitie, en discussie hierover kan pas na 2023. De stad bezit 20 procent van de aandelen van Schiphol en wil bewerkstelligen dat het aantal vakantievluchten omlaag gaat. Overlast en luchtkwaliteit rond Schiphol moeten beter worden gemeten, om gezondheids- en klimaatschade in kaart te brengen. “Amsterdam wordt groene koploper”, vat Groot Wassink samen. De vele bezoekers gaan ‘eerlijker’ bijdragen aan het mooi houden van de stad. Parkeren in de binnenstad gaat tot 7,50 euro per uur kosten. De toeristenbelasting stijgt naar zeven procent, waardoor de opbrengst ervan van 20 miljoen euro tot ruim 100 miljoen in 2021 oploopt. Voor eigenaren wordt de onroerendzaakbelasting twee procent hoger. Over de groeiende drukte en het onbehagen daarover in de hoofdstad is veel gesproken. Deze coalitie belooft bewoners en ondernemers weer centraal stellen. Dat gebeurt op veel fronten: de nieuwe cruiseterminal komt buiten de stad te liggen, opstapplekken voor rondvaartboten komen buiten het centrum en touringcars verhuizen tijdelijk naar achter het Centraal Station, en uiteindelijk blijven ze zelfs buiten de ring A10. De nieuwe coalitie wil in bepaalde drukke wijken Airbnb zelfs helemaal gaan verbieden - een unicum

Bierfietsen Ook wil de linkse coalitie de groei van het aantal hotelbedden beperken, pretvervoer (bierfietsen, paardenkoetsen, fietstaxi’s, drijvende badkuipen en segways) indammen en – een unicum – zelfs in drukke wijken verhuur via Airbnb helemaal verbieden. Behalve ‘groen’ is het nieuwe motto ‘eerlijker en meer verbonden’. Dat wil de coalitie onder meer gestalte geven op de woningmarkt, een van de grote campagnethema’s. SP’er Laurens Ivens was al wethouder wonen vanaf 2014 en wordt dat nu weer. Maar de afgelopen periode bestuurde hij samen met de VVD. Door die buitenspel te zetten kan het college nu ‘scherpe keuzes’ maken, zegt hij. Het aantal sociale woningen in elke buurt wordt opgekrikt naar 45 procent. Voor het aandeel woningen voor huurders met een middeninkomen komt voor het eerst een streefcijfer, van tien procent per wijk. De coalitie wil dat er meer nieuwe woningen gebouwd worden: niet 5000 per jaar, zoals nu, maar 7500. Daarvan is een derde voor sociale corporatiewoningen en ruim 20 procent voor middenhuur (tot 971 euro). “Omdat veel plannen al vastliggen, is dat het beste wat we konden bereiken”, aldus Ivens.

Lees ook:

GroenLinks krijgt zijn zin: de fiets wint De heerschappij van de auto is voorbij, beloofde GroenLinks in haar gemeentelijke verkiezingsprogramma's. Kiezers in de grote steden hapten massaal toe. Komt er een revolutionaire omslag naar een stad waar voetgangers en fietsers de dienst uitmaken?