Schiphol kan nog zorgen voor onenigheid binnen de coalitie

De luchtvaartwoordvoerders van alle partijen in de Tweede Kamer zeggen het: ‘ongebreidelde groei’ van het aantal vluchten op Schiphol kan niet meer. Maar wanneer is groei ongebreideld? Daarin verschillen de meningen, ook binnen de coalitie.

Terwijl oppositiepartijen als GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren willen dat het aantal vluchten op Schiphol gelijk blijft of krimpt, zijn de coalitiepartijen voor groei. Dat spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie immers af in het regeerakkoord. Door milieuwinst te boeken met schonere en stillere vliegtuigen, komt er ruimte om het aantal vluchten op te voeren.

Ruimte vooral voor de economisch belangrijke intercontinentale vluchten en het vrachtverkeer. De vakantievluchten binnen Europa kunnen dan naar Eindhoven en Lelystad, als dat vliegveld open gaat. Maar tussen de standpunten van de regeringspartijen zitten nogal wat grijstinten.

Ook de VVD moet niets hebben van ‘ongebreidelde groei’, zegt Kamerlid Remco Dijkstra. Zijn partij wil ‘duurzame groei’. Schiphol moet de vluchten aan zich binden waar Nederland het meeste baat bij heeft. De ‘pretvluchten’, zoals een retourtje Barcelona voor een paar tientjes, kunnen volgens hem het best worden opgevangen door de trein.

“Maar als we Schiphol nu op slot gooien, is de kans groot dat de luchthaven zijn hub-functie verliest, en intercontinentale vluchten naar Parijs, Londen of Istanbul vertrekken.” En dat gaat ten koste van Nederlandse banen, zegt hij. “Het vliegverkeer in Azië groeit met dubbele cijfers. Voor die vluchten moet ruimte zijn op Schiphol.”

Publieke opinie

Volgens Mustafa Amhaouch (CDA) kan het allemaal tegelijk: én meer vluchten, én meer woningbouw rond de luchthaven én een beter milieu. Hij rekent op innovaties waardoor vliegen schoner en stiller wordt. Deskundigen zeiden tijdens een rondetafelgesprek in de Kamer dat het decennia kan duren voor de luchtvaart zover is. Amhaouch is niettemin optimistisch: “Ik geloof heilig dat nieuwe technieken, zoals biokerosine, voor duurzame groei kunnen zorgen.”

Eerst zullen belanghebbenden in de Omgevingsraad zich over de mer uitlaten, pas daarna neemt het kabinet een standpunt in. Daar zal de Tweede Kamer dan weer over debatteren. Voor de oppositie is dat een mooie kans om te prikken in de verschillen tussen VVD, CDA en de twee ‘groene’ partijen D66 en ChristenUnie. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: “Het afgelopen jaar is de publieke opinie over vliegen omgeslagen. Mensen zien dat alsmaar groeien ten koste gaat van het klimaat.” En die mensen zitten in de achterban van D66 en ChristenUnie.

Daar is het ongemak dan ook groter. CU-Kamerlid Eppo Bruins wil niet te diep op de rapportage ingaan, zolang de Omgevingsraad zich er niet over heeft uitgelaten.

Jan Paternotte (D66) vindt een groei naar 540.000 vluchten in 2023 fors. “Onlangs zei Schipholdirecteur Dick Benschop dat de tijd van razendsnelle groei voorbij is. Hij had het over een groei van 1 à 2 procent per jaar. Dan lijken de cijfers uit de mer me aan de hoge kant.”

Paternotte stelt ook vragen bij de veiligheid. “We wachten nog op de evaluatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waarin staat dat er bij groei naar 500.000 vluchten niet goed naar de veiligheid gekeken is. Hoe weten we of verdere groei verantwoord is?”