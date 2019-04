Scheuring dreigt in Forum voor Democratie na opstappen Henk Otten

Henk Otten is vanavond uit het bestuur van Forum voor Democratie gestapt. Daarmee geeft hij toe aan de grote druk van partijleider Thierry Baudet, die hij afgelopen weekend publiekelijk bekritiseerde. Volgens de partij fingeert Otten een richtingenstrijd om de aandacht af te leiden van een financieel conflict, door de partij een ‘greep in de kas’ genoemd. Otten zelf spreekt van karaktermoord.

‘Onthutsend om te zien hoe mijn medeoprichters @thierrybaudet en @rooken nu #karaktermoord op mij plegen om hen moverende redenen’, schrijft Otten in de tweet waarmee hij gisteravond zijn aftreden aankondigde. Een nadere toelichting komt later, aldus de aankomend fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor Forum.

Ottens besluit is de voorlopige climax van een turbulente week voor de jonge partij, die onlangs de grootste werd bij de Provinciale Verkiezingen. Die week begon met forse kritiek van Otten in NRC op Baudets provocerende stijl en de ‘ruk naar rechts’ die de partij onder zijn leiding maakt.

Bonus

In de Eerste Kamer krijgt Forum straks 13 zetels, 1 meer dan de VVD. De partij voert bovendien de peilingen aan voor de Europese parlementsverkiezingen eind mei.

Volgens een verklaring op de website van Forum voor Democratie – die eind van de middag verscheen – heeft Otten als penningmeester van de partij een ‘greep in de kas’ gedaan. Begin deze maand constateerden Thierry Baudet en het derde bestuurslid Rob Rooken dat Otten zichzelf een bonus van 30.250 euro zou hebben uitgekeerd.

Eerst is volgens de partij geprobeerd het conflict intern op te lossen. Het geld is terugbetaald en Otten werd dinsdag ontheven van zijn penningmeestertaken. Een dag later verbaasde Baudet vriend en vijand met een Trumpiaanse tweet waarin hij Otten als bestuurslid de wacht aanzegde. Die weigerde, waarop het conflict op straat belandde, wederom via NRC.

De betaling aan zijn eigen adviesbureau noemt Otten in die krant ‘slordig’ en in strijd met interne regels, maar hij zou het geld wel verdiend hebben met fondsenwerving en ‘bovenmatige uren’ aan extra partijwerk begin dit jaar. Hij vroeg daarom na de ontdekking alsnog toestemming aan zijn medebestuursleden, maar kreeg die niet. Otten is sinds 2017 medewerker van de Tweede Kamerfractie, waar een royale vergoeding voor staat.

Tweede Kamerlid Theo Hiddema gaf Otten gisteren een mogelijk laatste zetje door in de wandelgangen van de Tweede Kamer te reppen van een ‘vertrouwensbreuk’ en een ‘onwerkzame situatie in het bestuur’.

Of de voormalig City-bankier Otten straks kan functioneren in de Eerste Kamer, moet hij zelf beoordelen, aldus Hiddema, die daarmee de bal bij Otten legde. “Als senator heeft hij nog geen misstand begaan.” Otten wilde hierop gisteren geen commentaar geven. Op 27 mei kiezen alle 570 Provinciale Statenleden de leden van de Eerste Kamer. In principe stemmen alle gedeputeerden dan op hun eigen partijmensen. Maar gekozen senatoren zijn niet afhankelijk van hun partij.

Volgens Otten is het financiële conflict ‘niet toevallig’ deze week naar buiten gekomen. Met provocerende uitspraken als ‘boreale wereld’ trekt de partij de verkeerde mensen aan, zei hij afgelopen weekend. De partij is volgens hem meer dan de ‘fanclub van Baudet’. De partij zegt daarentegen in de verklaring dat Otten ‘doet alsof er een politieke richtingenstrijd is om de aandacht af te leiden’.

Hiddema zei woensdagavond bij ‘Pauw’ nog dat hij Ottens kritiek op Baudets filosofische ‘bevliegingen’ deelt. “We hebben in de provincies allemaal nieuwe mensen en die krijgen te horen: Zit jij bij die club die boreaal tekeergaat?” Volgens Hiddema was Otten het eens met het principe dat ‘iemand die de Senaat ingaat, niet ook op de payroll van de Tweede Kamer kan staan’.