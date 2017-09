Schandalen lijken de AfD niet te deren

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, somberde de Duitse vicekanselier en buitenlandminister Sigmar Gabriel (SPD) begin deze week, zitten er binnenkort weer 'nazi's' in de Rijksdag. Hij doelde op de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD), die op 24 september waarschijnlijk ruim boven de kiesdrempel van 5 procent uitkomt.

Lees verder na de advertentie

Het zou meer dan een verdubbeling betekenen vergeleken met 2013, toen de net opgerichte partij 4,7 procent haalde

In het voorjaar gleed de AfD nog weg in de peilingen, maar de laatste tijd doet de partij het weer wat beter. Ze ligt stabiel op 8 tot 10 procent en lijkt zelfs ietsjes te groeien; in de jongste meting staat ze op 11 procent. Dat is misschien lager dan vorig jaar nog werd verwacht, toen de partij het ene deelstaatparlement na het andere binnenstormde. Maar het zou meer dan een verdubbeling betekenen vergeleken met 2013, toen de net opgerichte partij 4,7 procent haalde - net niet genoeg om in het parlement te komen.

De AfD kan nu zelfs de derde partij van het land worden, hoewel het nek-aan-nek is met Die Linke en de liberale FDP. De gedachte dat de rechtspopulisten de kiesdrempel zullen halen, en niet eens nipt, maakt regerende politici nerveus, zie Sigmar Gabriels nazivergelijking. Niet alleen zijn SPD, ook de CDU van bondskanselier Angela Merkel sloeg de afgelopen dagen een scherpere toon aan.

Nooit een gat laten vallen op rechts: dat was altijd het streven van de CDU

Nooit een gat laten vallen op rechts: dat was altijd het streven van de CDU. Een centrumrechtse volkspartij te zijn die de conservatief-nationalistische flank in zich opnam en daardoor in toom hield. In 2015 lukte dat niet meer: verzet tegen Merkels 'welkomstpolitiek' gaf de AfD vleugels. Sindsdien slonk de populariteit van de AfD, maar de christen-democraten slagen er niet in om de thema's veiligheid, vluchtelingen, integratie helemaal terug te veroveren.

Anti-islamcampagne Merkel benadrukt tijdens campagneoptredens dat ze voor een strenger uitzetbeleid is, en ze hamert op het belang van snelle integratie, net als alle andere partijen, maar ze verdedigt óók haar open grenzen uit 2015 met overtuiging; van een 'bovengrens' voor vluchtelingen (eis van de Beierse zusterpartij CSU) wil ze bovendien niets weten. Over de islam spreekt ze genuanceerd. De AfD voert juist een agressieve anti-islamcampagne. Een half jaar geleden leek de AfD bezig haar eigen graf te graven. Uitspraken van de extreem-rechtse Thüringer fractievoorzitter Björn Höcke leidde tot landelijke verontwaardiging; partijleidster Frauke Petry en een meerderheid in het partijbestuur startten een procedure om hem uit de partij te zetten. Die loopt nog, maar ondertussen is Petry zelf al buiten spel gezet door het Höcke-kamp. De strijd om de macht bood een weinig verkwikkelijke aanblik.

Volksopruiing Schandalen lijken de AfD maar beperkt te raken. De afgelopen maanden lekten meerdere chatconversaties van AfD-politici uit met racistische inhoud. Vorige week zei lijsttrekker en vicevoorzitter Alexander Gauland dat hij Aydan Özoguz, integratie-afgevaardigde van de bondsregering, graag in Anatolië zou 'lozen'. Tegen Gauland loopt nu een gerechtelijk onderzoek wegens 'volksopruiing' - in de peilingen blijft de AfD stabiel. De tweede lijsttrekker van de AfD, Alice Weidel uit Baden-Würtemberg, liep tijdens een talkshow boos weg toen haar gevraagd werd afstand te nemen van racistische partijgenoten. De vraag is nu waar de jonge econome, bekend als 'liberaal', zelf staat. Zondag publiceerde Die Welt een e-mail die zij in 2013 zou hebben geschreven - Weidel ontkent dat die van haar hand is - waarin staat dat Duitsland wordt 'overspoeld' met 'cultuurvreemde volken zoals Arabieren, Sinti en Roma'. De leiders van het land zijn 'zwijnen' en 'marionetten van de zegevierende mogendheden uit de Tweede Wereldoorlog'. Vooralsnog lijkt deze kwestie de AfD geen kiezers te kosten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.