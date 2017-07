Scaramucci moet na tien dagen als hoofd communicatie van Trump alweer het veld ruimen

Volgens Amerikaanse media zou Kelly, oud-militair en tot voor kort minister van binnenlandse zaken onder Trump, Scaramucci hebben laten ontslaan door de president omdat hij te ongedisciplineerd zou zijn. Ook de harde uitlatingen die Scaramucci over zijn collega's in de media deed en zijn bewering dat hij enkel aan de president verantwoording aflegt en niet aan de stafchef zouden aan het ontslag hebben bijgedragen.

Volgens analisten is John Kelly binnengehaald om de gemoederen binnen het Witte Huis tot bedaren te brengen.

Het vertrek van Scaramucci volgt namelijk kort op dat van twee andere kopstukken binnen het team rond president Trump, wiens ontslagen nota bene met de komst van de New Yorkse zakenman te maken hadden.

Sean Spicer, de voormalig perswoordvoerder van Trump, raadde de president namelijk sterk af de New Yorkse zakenman aan te stellen als hoofd communicatie, en nam anderhalve week geleden ontslag toen Trump dat toch deed.

Reince Priebus, Trumps stafchef, werd afgelopen vrijdag ontslagen door de president. Scaramucci had hem kort daarvoor in interviews met CNN en The New Yorker afgebrand en hem een 'paranoïde schizofreen' genoemd. Ook Steve Bannon, een naaste adviseur van Trump, moest het in een interview ontgelden.

Volgens The New York Times zou president Trump nog altijd gecharmeerd zijn van Scaramucci, en een andere, minder prominente functie binnen het Witte Huis voor hem in gedachten hebben.

