Saskia Stuiveling (1945 - 2017) stond op de bres voor een fatsoenlijke overheid

Op het bureau van de vader van Saskia Jenne Stuiveling stond een aantal Venetiaanse glazen met daarin gewone en gekleurde potloden. Zij mocht daarmee tekenen en schrijven, behalve met de potloden waarop in zilveren diepdruktekst ‘rijkseigendom’ stond. Van het rijkseigendom bleef je af.

“Dat stond daar niet voor jou”, vertelde Stuiveling bij een rede over integriteit en geluk, bijna twintig jaar geleden voor de Universiteit van Amsterdam en Trouw. Een goed functionerend rechtssysteem verhoogt de kans op gelukkige burgers, was de kern van haar betoog.

Stuiveling wijdde een belangrijk deel van haar leven aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zij overleed vorige week donderdag plotseling op ­71-jarige leeftijd. Zij laat een man, twee kinderen en vier kleinkinderen na.

Nog geen twee jaar geleden nam zij afscheid als president van de Algemene Rekenkamer, een van de hoge colleges van staat, waar zij meer dan drie decennia actief was. De laatste 16 jaar was zij als president het gezicht van dit instituut. Zij was vasthoudend, maar ook geduldig.

Bij haar afscheid wees Stuiveling er in Trouw op dat de laatste jaren van meer dan 99 procent van de rijksuitgaven gesteld kan worden dat zij rechtmatig zijn. “Wij hebben een lange weg afgelegd.” Wat daar aan bijdroeg was de introductie van Verantwoordingsdag: één keer per jaar staan de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer stil bij het effect van het beleid: wat leveren al die mooie plannen van het kabinet eigenlijk op?

Institutioneel autisme Saskia Stuiveling had een flinke verzameling nevenfuncties op het terrein van cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Variërend van de raad van toezicht van het RO Theater tot voorzitter van de jury van de Libris literatuurprijs. Soms was er kritiek op deze samenloop, omdat het de onafhankelijkheid van de leden van de rekenkamer zou bedreigen. Maar Stuiveling vond dat de bestuursfuncties ‘ons behouden voor institutioneel autisme’. Door haar studies rechten en bedrijfskunde kwam Stuiveling in Rotterdam terecht. Zij werd daar medewerker van burgemeester André van der Louw en ontwikkelde ‘een sociaal PvdA-hart’. Zij snuffelde al even aan de Haagse politiek door als dertiger lid te worden van de Eerste Kamer. Maar met Van der Louw, die minister van cultuur werd in het kabinet Van Agt/Den Uyl trad ook Stuiveling toe tot het kabinet als staatssecretaris van binnenlandse zaken. Zij snuffelde al even aan de Haagse politiek door als dertiger lid te worden van de Eerste Kamer Steeds werd haar naam genoemd wanneer de PvdA betrokken was bij de formatie van een kabinet of bij andere politieke benoemingen in het openbaar bestuur. Maar zo kort als het staatssecretariaat duurde (negen maanden), zo lang bleef zij bij de Algemene Rekenkamer (31 jaar). Stuiveling hield afstand tot de actieve politiek, maar bleef wel betrokken. Vorig jaar nog door te helpen bij het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma van de PvdA. Al het papierwerk dat zij in de loop der jaren verzamelde, sloeg zij op in een Rotterdamse loods, zo tekende de Volkskrant twee jaar geleden op. Het zijn herinneringen aan haar vader, de letterkundige Garmt Stuiveling, maar ook aan haar werk voor Chilenen tegen Pinochet, aan André van der Louw, aan haar vele nevenfuncties en haar werk in de Haagse politiek.

