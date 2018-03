Sarkozy aangehouden; campagne mogelijk gefinancierd door Kadafi

Koffertjes met geld, schimmige tussenpersonen en een wrede alleenheerser met onbeperkte middelen. Dat zijn de ingrediënten van de Kadafi-zaak. Voor de campagne die hem in 2007 in het Elysée bracht, zou Sarkozy 50 miljoen euro hebben ontvangen van de Libische leider.

Lees verder na de advertentie

Voor de campagne die hem in 2007 in het Elysée bracht, zou Sarkozy 50 miljoen euro hebben ontvangen van de Libische leider

Het oud-staatshoofd is niet van zijn bed gelicht, maar meldde zichzelf voor een verhoor in de Parijse voorstad Nanterre. Hij kan 48 uur worden vastgehouden. Als daar aanleiding voor is kan ‘Sarko’ na afloop voorgeleid worden aan de onderzoeksrechter. Die moet in dat geval besluiten of hij officieel als verdachte moet worden aangemerkt.

Het is de eerste keer dat Sarkozy wordt ondervraagd in de zaak, die in 2012 aan te rollen werd gebracht door de nieuwssite Mediapart. Lange tijd zag het er niet heel ernstig uit voor hem. Het dossier rustte vooral op de verklaringen van voormalige Libische officials en een Libanees-Franse zakenman met goede contacten in de partij van Sarkozy, Ziad Takkieddine.

Takkieddine verklaarde in november 2016 - op het moment dat Sarkozy een gooi deed naar een nieuwe kandidatuur voor het presidentschap - dat hij tussen eind 2006 en begin 2007 vijf miljoen euro van Tripoli naar Parijs bracht. Takieddine zou dit geld persoonlijk hebben overhandigd aan Sarkozy’s toenmalige rechterhand, de latere minister Claude Guéant, en aan Sarkozy zelf.