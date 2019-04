Salvini trekt drie partijen met zijn rechts-populistische lokroep in het Europees Parlement

Dat deed hij met leiders van Alternative für Deutschland, de Finse Partij (voorheen de Ware Finnen) en de Deense Volkspartij. Salvini had ongeveer twintig partijen uitgenodigd, maar de grote populistische krachten uit onder meer Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Hongarije en België lieten verstek gaan. Ook de PVV en Forum voor Democratie ontbraken.

Salvini zei wel dat Marine Le Pen van het Rassemblement National (voorheen Front National) heeft toegezegd op 18 mei naar een manifestatie te komen, in Milaan of Rome. De Lega-leider, die als minister van binnenlandse zaken het gezicht is geworden van het harde Italiaanse antimigratiebeleid, weersprak gisteren de karakterisering dat zijn beweging bestaat uit extremisten die nostalgie hebben naar het totalitaire verleden van Europa. "Hier aan tafel zitten geen nostalgische extremisten. De enige nostalgici zijn aan de macht in Brussel."

Nieuwkomers Volgens peilingen zullen anti-EU-partijen, vooral rechtse maar ook linkse, flinke zetelwinst boeken in het Europees Parlement. De bestaande partijen zijn echter versnipperd over een groot aantal fracties en de nieuwkomers zoeken nog hun weg. Forum voor Democratie streeft als debutant naar aansluiting bij de Europese Conservatieven en Hervormers. Daarin zit ook de Poolse regeringspartij PiS. Die heeft echter weinig op met de pro-Russische houding van zowel Forum als Salvini's Lega. Zo zijn er meer terreinen waarop de verschillende anti-EU-krachten binnen Europa lastig door één deur kunnen. Na de Europese verkiezingen van 2014 duurde het ruim een jaar voordat Le Pen en Wilders genoeg partijen om zich heen hadden verzameld voor groepsvorming. Daarvoor is deelname van Europarlementariërs uit minstens zeven landen vereist.

