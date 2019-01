Rutte zou raddraaiers ‘het liefst allemaal in elkaar slaan’

Het is ‘frustrerend’ dat het maar niet lukt om het aantal incidenten te beteugelen, aldus Rutte vrijdag. Zijn ‘handen jeuken’ om dan maar voor eigen rechter te spelen. Volgens de premier gaat het om een ‘kleine minderheid’ die zich ‘doorgesnoven en dronken’ misdraagt tijdens Oud en Nieuw. “Het is onacceptabel als je weet dat er mensen voor een heel normaal salaris werken bij de politie, brandweer en ambulances, die voor ons in het veld verschijnen.”

Geweldsincidenten Het kabinet gaat de komende maanden gebruiken om terug te blikken op de jaarwisseling. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners nam toe met 10 tot 12 procent, vergeleken met 2018. Het aantal agenten dat geconfronteerd werd met geweld nam toe van 27 tot 59. Rutte: “Als samenleving moeten we hier een antwoord op formuleren.” Volgens politievakbond ACP zetten stevige woorden geen zoden aan de dijk. Voorzitter Van de Kamp: “Het probleem wordt er niet kleiner van. Wat wel zou helpen is als hij besluit tot een landelijk verbod van vuurwerk. Het zijn slechts woorden, die over twee dagen alweer vergeten zijn. Geen daden.”

