Rutte zit niet te wachten op 'ingewikkelde oplossing' voor Straatsburg-ergernis

Rond de Brexit circuleert het idee om Frankrijk de twee EU-agentschappen te gunnen die nu nog in Londen zijn gevestigd, onder de voorwaarde dat Parijs eindelijk zijn verzet staakt tegen het opheffen van 'Straatsburg'.

Rutte noemt zo'n oplossing 'ingewikkeld'. "Ik zie hier en daar die deal opduiken", zei de demissionair premier vandaag na de Europese brexit-top in Brussel. "Maar die vraagt verdragswijziging. Niet heel veel landen, ook Nederland niet, zitten daarop te wachten."

Maandelijkse pendel

In het EU-verdrag is vastgelegd dat het Europees Parlement twaalf weken per jaar plenair bijeenkomt in Straatsburg en verder vergadert in Brussel. Afschaffing van die maandelijkse pendel, een van de grootste EU-ergernissen bij burgers, vereist unanieme goedkeuring van alle lidstaten. Hoewel een overgrote meerderheid van de Europarlementariërs zelf af wil van het tijd- en geldverslindende gereis, blijft het verzet van Frankrijk hardnekkig.

Volgens Rutte is het waarschijnlijk dat andere landen allerlei aanvullende kwesties opwerpen als het EU-verdrag toch al wordt opengegooid vanwege Straatsburg. "Voor je het weet, heb je allerlei anderen die zeggen: als we tóch over verdragswijziging praten, heb ik nog wel tien leuke puntjes. Voor je het weet heb je een conventie en wordt Giscard d'Estaing weer ingehuurd."

De premier verwees met die kwinkslag naar de beruchte Conventie over de toekomst van Europa van begin deze eeuw, waar de basis werd gelegd voor een Europese grondwet. De Franse oud-president Giscard d'Estaing was daarvan de voorzitter. De ontwerp-grondwet werd vervolgens in 2005 afgeschoten in referenda in Nederland en Frankrijk.