Rutte zat erbij als een verveelde Romeinse heerser

Was het spannend, die zoektocht? De lichaamstaal van Rutte vertelde vanaf de eerste minuut al dat het wel los zou lopen. Zo zat hij al snel breeduit, de beide armen nonchalant gedrapeerd over de rugleuning van zijn bank, een beetje opzij te staren. Als een verveelde Romeinse heerser.

Op mijn eigen bank zat ik er een stuk geïnteresseerder bij. Waren er vandaag verkiezingen, dan zou ik zelfs veel gemotiveerder gaan stemmen. Oftewel: hulde aan de dappere volksvertegenwoordigers van de oppositie. Ze bleven fris overeind ondanks de wurgende woordenbrij die over hen heen werd gestort.

Het debat was niet op de gewone zenders te volgen, maar kwam tot ons via het themakanaal NPO Politiek. Net na de start stond op NPO 1 een herhaling van ‘Pauw’ geprogrammeerd. Het verbaasde me dat die oude koek niet werd ingewisseld voor de live uitzending van het begin van de schermutselingen. Het gonsde immers rond dat het kabinet wel eens zou kunnen vallen. ’s Avonds werden zelfs extra journaals uitgezonden om het land op de hoogte te houden.

In die herhaling van ‘Pauw’ was trouwens te zien hoe Jesse Klaver een trainingsrondje debatteren deed met de ronduit neerbuigende Hans de Boer van VNO-NCW. Het leerde dat wanneer De Boer je met ‘vriend’ aanspreekt, je dan beet hebt.

Keurige Klaver

Ik ben nooit een Klavergroupie geweest, maar wat neemt hij zijn werk als volksvertegenwoordiger serieus. Zonder gesneer. Zoals een Herman Finkers geen grofheden nodig heeft om ons te laten lachen, heeft Klaver genoeg aan de feitelijkheden voor een correct debat. Er ontglipte hem in de Kamer slechts een ‘verdorie’ en een ‘ammehoela’ toen er maar geen antwoord kwam op zijn vragen. Keurig.

NOS-com­men­ta­tor Xander van der Wulp leek moedeloos, van ‘zo gaat dit nu eenmaal’

NPO Politiek laat je tijdens zo’n debat fijn alleen met je eigen gedachten. Tussentijds commentaar wordt niet gegeven: de interpretaties van het gebodene zijn aan jezelf. Maar de pauzes in het debat leken perfect getimed. Even na zevenen konden we zappen naar ‘Tijd voor Max’, met Ferry Mingelen. Deze gepensioneerde commentator was de felste van alle analisten die voorbijkwamen. Hij omschreef Rutte als de loopjongen van de grote bedrijven en zei over de inhoud van het debat: “Dit is echt schandalig!”

Later op de avond, toen het debat werd geschorst zodat de oppositie zijn moties kon formuleren, was het precies tijd voor Pauw. Waar de actuele politiek commentator van de NOS Xander van der Wulp zich veel minder opwond. Zijn houding was zelfs als moedeloos te omschrijven, van ‘zo gaat dit nu eenmaal’. Van der Wulp vindt het Haagse spel duidelijk boeiend, maar oogde bij Pauw eerst nogal lacherig en daarna ronduit chagrijnig toen het over Ruttes geklets en woordenspel ging. Hij noemde het debat vervelend voor de kijker, met een voorspelbare uitslag: ‘Rutte speelt de wedstrijd uit, met een klein verliesje’. Als iemand Ruttemoe is, dan Van der Wulp wel.

En dan morgen weer een marathonuitzending op tv: ik zet me schrap voor een lange Koningsdagviering. Hopelijk ga ik die kijksessie afsluiten met het gevoel mijn tijd nuttiger te hebben besteed. Op zijn minst dankzij een minder verveelde leider in beeld.

Renate van der Bas en Maaike Bos schrijven beurtelings tv-recensies voor Trouw.