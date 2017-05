Rutte zag al kabinet met GroenLinks

Tijdens de deze week geklapte formatieonderhandelingen met GroenLinks heeft premier Mark Rutte meerdere keren geloofd in een goede afloop. “Er waren momenten waarop Halbe Zijlstra en ik dachten: het zou kunnen.” Dat zei de VVD-leider vandaag op de eerste dag van het partijcongres in Arnhem. Daar strooide hij lovende woorden uit over zijn achterban, met zelfs een applaus voor de GroenLinks-leider tot gevolg. "Ik ben onder de indruk geraakt van Jesse Klaver", vertelde Rutte. "Hij deugt. Hij staat en vecht voor zijn idealen. Nederland is beter af omdat mensen als Jesse Klaver voor de politiek kiezen."

Rutte benadrukte dat zijn 'grote grote voorkeurkabinet' een kabinet is met een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. "Ik heb echt zo'n oor van het bellen", zei Rutte, refererend aan het vele overleg met oppositiepartijen de afgelopen jaren om tot meerderheden te komen. "Het is ook een paar keer bijna niet goed gegaan. Uiteindelijk is een minderheidskabinet niet de beste oplossing."

In zijn toespraak bereidde Rutte zijn achterban voor op fikse compromissen. "We komen niet terug met het VVD-verkiezingsprogramma. Forget it. We zullen compromissen sluiten, en daar zullen ook compromissen bij zitten waarvan u zegt: 'Ja, dat vinden we niet zo'n lekkere.' Maar we realiseren ons als partij dat het land wel bestuurd moet worden." Rutte vergeleek de complexiteit van de huidige onderhandelingen met een 'hockeystick'. Met meer partijen aan tafel wordt het volgens hem 'exponentieel' moeilijker. "Het is een ingewikkelde puzzel."

Henry Keizer Rutte begon zijn toespraak met 'ongelofelijk' veel dank uit te spreken aan de deze week opgestapte partijvoorzitter Henry Keizer, die vorige maand in opspraak kwam door de ogenschijnlijk gunstige overname van zijn crematoriumbedrijf. Vandaag werd bekend dat de VVD-integriteitscommissie het onderzoek naar zijn handelen opschort omdat zich de 'uitzonderlijke situatie voordoet' dat er aangifte tegen Keizer is gedaan. Peter Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de opgedoekte bank DSB, beschuldigt hem van oplichting. Je bent pas schuldig als dat bewezen is. Tot die tijd staan we om je heen en gaan we je verdedigen. Premier Rutte De communicatie rondom Keizers handelen verdiende 'absoluut geen schoonheidsprijs', stelde Rutte. Hij zei zich voor te kunnen stellen dat VVD-leden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar niet op een weer nieuwe breed uitgemeten integriteitskwestie binnen de partij zaten te wachten. Hij hamerde er tegelijk op in opspraak geraakte partijgenoten niet te snel te laten vallen. "Je bent pas schuldig als dat bewezen is. Tot die tijd staan we om je heen en gaan we je verdedigen. Anders is deze partij onveilig en kun je niet goed functioneren."

Geen feeststemming Door het vertrek van de binnen de partij populaire Keizer hing er vandaag een grauwsluier over het partijcongres dat na de verkiezingen van maart juist in feeststemming had moeten plaatsvinden. Weliswaar viel de VVD op 15 maart terug van 41 naar 33 zetels nu, de partij werd voor de derde verkiezingen op rij de grootste en heeft daardoor in de formatie de sleutel in handen. Rutte probeerde de stemming er dan ook in te houden. "We zijn in 283 van de 388 gemeenten de grootste partij geworden. Dat is echt heel veel. We zijn ook de enige partij die groot is op stad en platteland, onder jonge en oudere kiezers. Er is in Nederland nog maar één echte volkspartij. Dat zijn wij!"

