Rutte wil trage nieuwkomers 'zwaar' laten korten

Rutte vindt het ‘onacceptabel’ dat ‘hardwerkende Nederlanders’ uitkeringen opbrengen voor ‘mensen die een stukje buitenland in Nederland vormen’.

Rutte liet in het midden aan welke middelen hij denkt en of hij nieuwe maatregelen wil treffen, waarop GroenLinks-leider Jesse Klaver hem luchtfietserij verweet. “Dit is vintage Rutte. Het klinkt lekker stoer, maar gemeenten hebben al alle middelen in handen om mensen die niet meewerken te korten op hun uitkering.” Toen Klaver beweerde dat ook VVD-wethouders die middelen niet inzetten uit vrees voor veiligheidsproblemen binnen hun gemeenten, zei Rutte hen in dat geval te zullen bellen.

Ook over andere lokale kwesties, zoals koopzondagen en de thuiszorg, stonden landelijke kopstukken in het debat tegenover elkaar. CDA-leider Sybrand Buma ergerde zich aan kritiek van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) dat er te makkelijk vergunningen voor megastallen worden afgegeven en deze de volksgezondheid in gevaar brengen. Buma: “Volgens mij kunt u het niet eens, iets positiefs zeggen over deze sector”.

Aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart deden elf partijleiders mee. Alleen de leiders van PVV en Forum voor Democratie deden ontbraken. Er volgt nog een tweede landelijk debat op de avond voor de verkiezingen, dan op tv.

