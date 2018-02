Rutte staat alleen in pleidooi voor een zuiniger EU

Wie vandaag nietsvermoedend binnenwandelt bij de Europese top in Brussel, zou kunnen denken dat dit de jaarvergadering is van een vereniging van huiseigenaren. Agendapunt 1: benoemingsprocedure nieuwe voorzitter van ons dagelijks bestuur. Koffiepauze. Tweede agendapunt: onze toekomstige begroting. Tot slot: de rondvraag.

Is deze (informele) top de saaiste in jaren? Dat is ook weer overdreven. De institutionele onderwerpen waarover de 27 regeringsleiders spreken, beïnvloeden het dagelijks leven van (na de Brexit) zo'n 450 miljoen EU-burgers.

Dat geldt misschien minder voor de vraag hoe de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden gekozen, maar de discussies over de 'megalomane begroting' van de EU, zoals De Telegraaf die deze week noemde (we hebben het over ongeveer 1 procent van de opgetelde nationale inkomens) raken bij die burgers gevoelige snaren.

De Britse premier Theresa May is er niet bij, want alle kwesties zijn post-Brexit. De nieuwe begrotingsperiode, die waarschijnlijk weer zeven jaar gaat duren, begint in 2021.

Open deur

Over een paar dingen zijn de EU-landen het eens: we zullen meer energie en geld moeten steken in de grootste uitdagingen voor Europa, bijna allemaal grensoverschrijdend. Het gaat dan onder meer over de strijd tegen klimaatverandering, het voorkomen van terroristische aanslagen, de versteviging van de buitengrenzen, een voorspelbaar, handhaafbaar en solidair asiel- en migratiebeleid, veiligheid en defensie, en over onderwijs en innovatie. Dat de interne markt voor verbetering vatbaar is, is een open deur.

Ook Nederland vindt aandacht en extra geld voor die thema's terecht. De meningsverschillen gaan over de ouderwetse manier van Europees begroten. Moet er nog steeds zoveel geld naar landbouwsubsidies? Hoe effectief zijn de structuurfondsen voor de arme regio's? Moeten we niet eens voorwaarden stellen aan EU-subsidies? Dat de kraan bijvoorbeeld dicht gaat als een land rechtsstaatbeginselen schendt?

Verwacht vandaag geen antwoorden op die vragen. De regeringsleiders mogen hun eerste zegje doen over hun politieke prioriteiten en over de omvang van de EU-begroting. Het is de eerste ronde in een politieke touwtrekmarathon die zal duren tot na de Europese verkiezingen, in mei volgend jaar.

Hoewel het debat nog in de kinderschoenen staat, baarde Nederland vorige week opzien door een zogeheten 'position paper' te verspreiden met buitengewoon klare taal. 'Nederland kan geen toename aanvaarden in zijn bruto-bijdrage aan de EU-begroting', staat er. En: 'Nieuwe prioriteiten zullen moeten worden gefinancierd vanuit besparingen op bestaande programma's'. Heel veel dieper kun je hakken niet in het zand zetten.

"Deze top is niet het moment om hakken in het zand te zetten", zegt een hoge EU-funtionaris daarover.

Traditionele bondgenoten van Nederland in begrotingsdiscussies zijn andere netto-betalers als Denemarken, Oostenrijk en Zweden. Maar in dat gezelschap draagt Nederland wel verreweg de hoogste hakken.

Dat de netto-ontvangers aan met name de oostkant van de EU in het andere kamp zitten, ligt voor de hand. Het interessantst is de opstelling van Frankrijk en vooral Duitsland, in absolute zin Europees kampioen EU-afdrachten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Inkomsten en betalingen EU lidstaten © Brechtje Rood

Het Duitse regeerakkoord straalt de bereidheid uit nóg meer aan de EU bij te dragen, een breuk met een wat voorzichtiger verleden. Maar de tekst blijft vaag en de nieuwe regering is er nog steeds niet. Volgens een EU-diplomaat heeft de Duitse delegatie in Brussel nog geen enkel enthousiasme laten blijken over een hogere EU-begroting, laat staan over een hogere Duitse bijdrage daaraan.

Die Berlijnse wispelturigheid zou de Nederlandse regering moed kunnen geven. Misschien staat Den Haag straks toch niet helemaal alleen, muurvast in het zand.