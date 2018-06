Rutte: Nederland praat met de VS over 'schrijnend' immigratiebeleid

Nederland heeft er mogelijk een diplomatiek meningsverschil met de Verenigde Staten bij. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de regering van president Trump aanspreekt op de behandeling van migrantenkinderen aan de grens met Mexico. Die worden daar van hun ouders gescheiden sinds minister van justitie Jeff Sessions besloot volwassenen die illegaal de grens oversteken strafrechtelijk te vervolgen.

Lees verder na de advertentie

De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vragen aan minister van buitenlandse zaken Stef Blok gevraagd om de Amerikaanse ambassadeur te ontbieden. Blok moet hem dan ‘aanspreken op de mensonterende toestand’ rond de grens. Bram van Ojik (GroenLinks) wil dat ook. “Bij Trump denk je regelmatig dat het toch niet erger kan worden. Maar kinderen in gijzeling nemen om een politiek conflict met de Democraten over de bouw van de grensmuur te winnen, is wel een nieuw dieptepunt.”

Voorlopig probeert Rutte de kwestie op informele wijze aan te kaarten. Het ontbieden van een ambassadeur is namelijk een serieuze stap in de diplomatie. Rutte noemt het ‘schrijnend’ dat kinderen van hun ouders worden gescheiden, en zegt dat er contact is met Washington over het onderwerp. Maar hoe deze stille diplomatie precies vorm krijgt, wil hij niet zeggen. “Het effect van dat contact neemt af als ik er meer over zeg.”

“Het effect van dat contact neemt af als ik er meer over zeg.” Premier Mark Rutte

Twee coalitiepartijen zijn ook van mening dat het ontbieden van de Amerikaanse ambassadeur geen goed idee is. VVD-Kamerlid Han ten Broeke zegt dat hij het beleid aan de grens veroordeelt, maar erop vertrouwt dat het Amerikaanse rechtssysteem hier zelf iets tegen doet. Als eerder voorbeeld noemt hij inreisverboden voor mensen uit een aantal overwegend islamitische landen, die voor de rechter uiteindelijk geen stand hielden.

Ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil wachten tot de Amerikaanse politiek het probleem zelf oplost. “Als de Kamer nu eist dat de ambassadeur op het matje wordt geroepen, dan kan de minister van buitenlandse zaken elke week wel een of meerdere ambassadeurs op het ministerie ontbieden om over misstanden in hun landen te spreken.”

Bezoek aan Witte Huis Het Amerikaanse migratiebeleid kan ook nog een schaduw werpen over het bezoek dat Rutte op 2 juli aan het Witte Huis brengt. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind wil dat de premier het onderwerp dan aankaart. “Ik ga ervan uit dat Rutte tijdens die ontmoeting zijn zorgen uit. Het zal niet officieel als losstaand onderwerp op de agenda staan, maar het zou wel gepast zijn dit tijdens het gesprek te noemen. Goede vrienden moeten over dit soort zaken van gedachten kunnen wisselen.” Sjoerd Sjoerdsma (D66) hoopt dat het Amerikaanse migratiebeleid voor 2 juli is bijgedraaid. “Dat scheelt weer een gespreksonderwerp. Er is toch al genoeg te bespreken, zoals de staaltarieven en de nucleaire deal met Iran.” Het is niet voor het eerst dat Nederlandse partijen van inzicht verschillen over hoe om te gaan met Trump. Al kort na diens verkiezingsoverwinning in 2016 wilde D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold dat Rutte hem aansprak op het belang van tolerantie en democratische waarden. Rutte hield het bij felicitaties. Hij zag het namelijk als zijn taak om goede relaties aan te knopen met de leider van een belangrijke bondgenoot.

Lees ook:

Immigrantenkinderen scheiden van hun ouders gaat ook Trumps vrienden te ver Groot is de ontsteltenis nu de regering-Trump immigrantenkinderen weghaalt bij hun ouders, als die illegaal het land binnenkomen. Ook in Trumps eigen kring. Maar de president is vastberaden: 'De Verenigde Staten worden geen migrantenkamp.'