Rutte mag voor het eerst meepraten op een G20

Voor premier Mark Rutte is het een diplomatiek succes. In Hamburg schuift hij vandaag en morgen voor het eerst als gast aan bij de G20, de vergadering van grote economieën in de wereld. Nederland hoort wat de omvang van de economie betreft bij de twintig grootste landen, maar voor een evenwichtige geografische verdeling zijn bijvoorbeeld Argentinië en Zuid-Afrika vast lid, ten koste van Europese landen. Het organiserende land mag gasten uitnodigen. De Duitse kanselier Angela Merkel koos voor Nederland, Noorwegen en Singapore.

Daarmee is Nederland voor het eerst sinds 2010 weer vertegenwoordigd. Jan Peter Balkenende mocht een aantal keren aanschuiven op voorspraak van de Verenigde Staten. Uit via WikiLeaks gelekte diplomatieke memo's bleek dat de Amerikanen de uitnodigingen regelden in ruil voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan. In 2009 probeerden Nederlandse en Amerikaanse diplomaten met dit argument de PvdA onder druk te zetten om met een verlengde missie akkoord te gaan. Het leveren van militairen zou Nederland invloed op het wereldtoneel opleveren. Maar omdat de missie na tegenstand van de PvdA niet verlengd werd, stopten ook de uitnodigingen voor de G20.

Krediet Rutte heeft inmiddels krediet opgebouwd bij Merkel. De Nederlandse en Duitse regeringen werkten bijvoorbeeld nauw samen om de migratiedeal tussen de Europese Unie en Turkije tot stand te brengen. Nederland en Duitsland hebben ook dezelfde wensen voor de G20, zo valt op te maken uit informatie die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde. Beide landen willen vandaag en morgen de nadruk leggen op het belang van gezonde overheidsfinanciën, en de economische groei en werkgelegenheid die vrijhandel kan opleveren. Bij recente internationale ontmoetingen was er onenigheid over protectionisme. Vooral de Amerikaanse president Trump vindt dat Amerika banen verliest aan vrijhandel. Een ander onderwerp dat Duitsland en Nederland willen bespreken is migratie. Extra investeringen in Afrika zouden op termijn de drijfveer om weg te trekken moeten verminderen. Het kabinet tempert de verwachtingen over wat Nederland op de G20 kan bereiken. "Als genodigde is het niet aan Nederland om de G20-agenda te sturen." Het is volgens het kabinet ook belangrijk weer eens aan tafel te zitten als grote landen over de mondiale economie spreken. De uitnodiging voor de G20 behelst meer bijeenkomsten dan die van vandaag. Minister Ploumen was dit jaar te gast bij een bijeenkomst over duurzame internationale handel, en minister Henk Kamp bij een vergadering over digitale economie.

