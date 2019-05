Rutte laakt ‘domme opmerking’ Wiebes

Rutte: “Ik kan me voorstellen dat je op zo’n lange dag onder druk staat. Maar deze opmerking was natuurlijk erg ongepast.” Volgens de premier is de zaak nu afgedaan, in het vervolg van zijn persconferentie wilde hij het vooral over de aardbeving zelf hebben: “In Groningen heerst boosheid, en moedeloosheid,” zei de premier. “Dat beseffen we als kabinet maar al te goed.”

Donderdag was Wiebes met collega Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) op bezoek in het getroffen gebied. Toen hem door RTV Noord gevraagd werd of hij de regio meer kon bieden dan beloftes, antwoordde hij: “De versnellingsmaatregelen gaan we over twee weken bespreken. Als we dat nu allemaal moesten doen aan de hand van één bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.”

Donderdagavond, en vrijdagochtend opnieuw, putte Wiebes zich uit in excuses. “Een stomme verspreking”, noemde hij het. Maar veel goed kan de minister niet meer doen in Groningen, sinds de versterking van huizen stil is komen te liggen. De Tweede Kamer stoort zich ook geregeld aan de soms laconieke houding van de minister. SP-Kamerlid Sandra Beckerman tweette: “Bevinkje?! Groningen heeft barmhartige leiders nodig, geen kille bureaucraten.”

Volgens Rutte maakte de beving nogmaals de noodzaak duidelijk om met de gaswinning te stoppen. Het terugdringen van de gaswinning loopt voor op schema. De premier zei dat het kabinet wil onderzoeken of de gaskraan eerder dan 2030 helemaal dicht kan. Volgende week komt het Staatstoezicht op de Mijnen met een analyse van de aardbeving van woensdag. Dan beslist Wiebes of er verdere maatregelen genomen moeten worden.

