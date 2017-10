Rutte is geslaagd voor de achterban-test

Op het partijbureau was ervoor gekozen om deze confrontatie te laten plaatsvinden voor Etten-Leur, een doodgewone gemeente zoals er zoveel zijn in Nederland. Een gemeente waar de meerderheid VVD in maart VVD stemde, waar het eigen huizenbezit tegen de zeventig procent ligt en waar relatief veel ouderen wonen. Als ergens een opstand tegen het versneld afschaffen van de hypotheekrente-aftrek zou zijn begonnen, als op één plek in Nederland de achterban woedend met brandende fakkels en rieken naar de VVD zou opmarcheren vanwege het afschaffen van de belastingaftrek voor mensen die hun huis hebben afgelost, dan zou het hier moeten zijn.

Die twee dingen vreesde Rutte. “Ik ben niet blij met de hypotheekmaatregelen. De VVD zou ze niet bedacht hebben”, zei hij in de loop van de avond, toen hij antwoord moest geven op de vraag was welk punt hem het meest pijn had gedaan.

Bleeder Maar een revolte bleef uit. Pas toen Rutte al een dik uur vragen had beantwoord over verpleegkundigen, leraren, wijkzorg, het persoongebonden budget en de wet op maatschappelijke ondersteuning vroeg een speciaal uit Zeeland overgekomen partijtijger of hij zich wilde verantwoorden voor de ‘boete op het aflossen van je eigen huis’. “Ik ben er ook niet blij mee, maar die aftrek was een bleeder”, zei Rutte. “Dat zou miljarden gaan kosten.” De belofte dat het kabinet maar liefst dertig jaar neemt om de pijn over te verdelen, stelde de vragensteller al gerust. De partijleden uit Etten-Leur zeiden 'ge­fe­li­ci­teer­d' Zelfs over de verhoging van het lage BTW-tarief van zes naar negen procent kwam geen enkele vraag. Rutte zei nog dat hij wil ‘dat de mensen het ook in hun portemonnee gaan voelen dat het beter gaat’, maar misschien is dat al wel zo. In Etten-Leur was de stemming vijf jaar geleden in iedere geval wel anders, toen Kamerlid Klaas Dijkhof zich namens de VVD op precies dezelfde plek – de aula van een scholengemeenschap- moest verantwoorden voor het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Notulen van die VVD-avond verhalen over ‘enorme boosheid’ en over ‘vertrouwen dat weer moet worden opgebouwd’.