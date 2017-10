Rutte III legt klimaatdoel in wet vast

Er komt een klimaatwet, met juridisch afrekenbare milieudoelen, zoals­­ het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dit bevestigen bronnen rond de formatie. Daarmee maakt het nieuwe kabinet serieus werk van het internationale klimaatakkoord van Parijs.

De komst van een klimaatwet is een vurige wens van D66 en ChristenUnie. Deze partijen ondertekenden vorig jaar het initiatief van PvdA en GroenLinks om tot zo’n wet te komen. De wet die het aanstaande kabinet voor ogen heeft, is een afgezwakte variant van het oorspronkelijke voorstel. PvdA en GroenLinks zetten in op 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De nieuwe coalitie vindt dat te ambitieus.

Reduceren met iets minder dan de helft is volgens de onderhandelaars het maximaal haalbare, in de wetenschap dat ook daar ingrijpende en kostbare klimaatmaatregelen voor nodig zijn. De mogelijkheid dat er meer wordt gedaan en dat dus in 2030 Nederland voor op schema zou komen te liggen, wordt opengelaten. Maar die mogelijke extra doelstelling wordt niet in de wet vastgelegd om te voorkomen dat dat juridisch afdwingbaar wordt.

Kilometerheffing en isolatiesubsidie Het regeerakkoord zal enkele concrete milieumaatregelen bevatten, zoals, naar verluidt, een kilometerheffing voor vrachtverkeer en geld voor woningcorporaties om huurpanden extra te isoleren. De afspraken tussen de formerende partijen bevatten geen uitgewerkt plan voor de totale CO2-reductie. Daar is, aldus de onderhandelaars, een nieuw energieakkoord voor nodig­­. Het huidige energieakkoord tussen kabinet, werkgevers en milieuorganisaties loopt af in 2023. De nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor drie sectoren: mobiliteit, landbouw en de bebouwde omgeving­­. Naar alle waarschijnlijkheid komt er in Rutte III een aparte minister voor klimaat, die onder­­ andere als opdracht krijgt dit nieuwe energieakkoord te sluiten. Eerder werd al bekend dat het nieuwe kabinet op termijn het aantal schijven in de inkomstenbelasting van vier naar twee wil terugbrengen. Vooral de middeninkomens moeten daarvan gaan profiteren. Gezinnen met kinderen en een lager inkomen moeten worden gecompenseerd met verhogingen van allerlei voorzieningen voor kinderen, zoals het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Voor de herinrichting van het belastingstelsel en de lastenverlichting (ook de vermogensbelasting gaat iets omlaag via een hogere belastingvrije som) wordt een groot deel van de verwachte extra inkomsten van de overheid gereserveerd, al wordt ontkend dat het om eerder genoemd bedrag van vijf miljard euro gaat.