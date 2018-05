Rutte-II was een heerlijk warm nest

Nu, een kleine zes jaar na die ontluikende bromance, kunnen we concluderen dat ze erin slaagden die vonk op het hele kabinet Rutte-II te laten overslaan.

Zo leest althans het boek 'Vrienden tegen wil en dank' van de Haagse journalisten Wilma Borgman en Max van Weezel, dat vandaag verschijnt. De twee spraken met haast alle bewindspersonen die aan het eind van de rit de ministeries bestierden, en beeldbepalende partijleiders uit diezelfde tijd. Het beeld dat blijft hangen: Rutte-II bestond uit een nogal hardwerkende, trotse ploeg pragmatici die buitengewoon goed met elkaar overweg konden.

Dat harde werken in een van Nederlands kleinste kabinetten ooit maakte dat ministers privé offers moesten brengen. "Mijn vrienden heb ik niet gezien in die jaren", zegt Lodewijk Asscher. Partijgenoot Sharon Dijksma, ver van woonplaats Enschede aan het werk, bekent regelmatig heimwee te hebben gehad. "Mijn jongste denkt dat ik bij het NOS Journaal werk omdat ik zoveel op tv kom. Toen mijn beide kinderen nog heel klein waren, gaven ze kusjes aan het beeldscherm."

Blok prijst Asscher op zijn beurt voor het kopje koffie dat hij met PvdA-senator Adri Duivesteijn is gaan drinken toen die op het punt stond zijn woonakkoord te torpederen. En Martin van Rijn heet de redder in nood te zijn geweest toen drie PvdA-senatoren het wetsvoorstel over vrije artsenkeuze van Edith Schippers onverwachts lieten stranden.

En hoewel Asscher vorig jaar als eerste minister aandrong op het vertrek van Jeanine Hennis na mortierfouten in Mali, bleek hij erg op haar gesteld. "Als er iemand is met wie je bulderend van het lachen om jezelf over een rare woestijnweg kunt rijden, dan is het Jeanine."

Maar gelukkig hadden de bewindspersonen elkaar. In het boek storten de oud-collega's een lawine aan complimenten over elkaar uit. Klaas Dijkhoff vertelt dat je kunt geinen met Lilianne Ploumen. Ploumen en partner aten ooit bij Blok en zijn vrouw ('Je kunt echt enorm lachen met Stef').

Strandwandeling

De liefde moest wel een beetje exclusief blijven. Toen D66 in de zomer van 2013 op de deur van de Trêveszaal klopte, bleef die dicht. "Ik heb die zomer een strandwandeling met Samsom gemaakt om over toetreding van D66 tot het kabinet te praten", vertelt D66-leider Alexander Pechtold. "Halbe Zijlstra zat bij mij op de kamer en zei: Kom er maar bij met die club van je."

Maar Samsom was mordicus tegen: "Ik wilde D66 niet in de Trêveszaal, daar was ook geen enkele rationele reden voor." Ook mét D66 zou de coalitie geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer en het zou voor scheve gezichten zorgen bij ChristenUnie en SGP, de andere twee gedogers, zo redeneerde de PvdA'er.

Compleet harmonieus verliep het dus niet in de coalitie. Afgaand op Blok is het de vraag of de oud-bewindslieden best friends forever blijven. Zijn advies aan toekomstige bewindslieden: neem een hond. "Er is dat bekende gezegde: als je vrienden zoekt in de politiek, kun je beter een hond nemen, vandaar ook dat ik twee honden heb."

Bijkomend voordeel: de viervoeters raken minder snel uit het veld geslagen dan naaste familie als je eens onder vuur komt te liggen, zo weet de VVD'er. Zijn moeder vond het erg als een lobbyist hem afviel op tv. Maar niet zijn huisdieren: "De honden gingen vrij goed om met de kritiek."