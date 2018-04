Rutte: Het is niet vreemd dat geen minister me inlichtte over memo's

Minstens twee en waarschijnlijk drie ministers hebben die stukken gelezen. Dat verzwegen ze volgens Rutte voor hem, terwijl de oppositie ernaar vroeg.

De regeringspartijen kwamen tijdens de kabinetsformatie overeen een eind te maken aan de belasting op de winstuitkering voor aandeelhouders, in de hoop Nederland aantrekkelijk te maken voor grote bedrijven. Omdat bewijs voor die veronderstelling ontbreekt, wilde de oppositie weten of er nog geheime stukken waren die bij het besluit een rol hadden gespeeld. Maar Rutte antwoordde de aandringende oppositie een en andermaal dat hij niet van het bestaan van zulke documenten wist. De oppositie voelt zich nu om de tuin geleid.

De ministers Wouter Koolmees en Carola Schouten en waarschijnlijk ook toenmalig minister Halbe Zijlstra kenden de stukken waar de oppositie tevergeefs naar vroeg.

Klaver rekent op steun Pechtold

GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat ervan uit dat documenten over de afschaffing van de dividendbelasting uiteindelijk boven tafel zullen komen. Hij rekent daarbij op de steun van D66-voorman Alexander Pechtold. Diens partij reageerde evenwel niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

De leiders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben tot dusver gezegd dat ze tijdens de formatie geen ambtelijke memo's over de dividendbelasting hebben gezien, of zich dat in ieder geval niet kunnen heugen. Maar het ministerie van Financiën erkent na berichtgeving van Trouw dat die stukken wel degelijk bestaan.

Klaver zei in een eerder debat over de kwestie dat eventuele memo's met de Kamer moeten worden gedeeld en vroeg Pechtold of die het daarmee eens was. "Ja", was het antwoord van de D66-leider. Klaver gaat ervan uit dat hij nog steeds op diens steun kan rekenen. "Zijn antwoord was volstrekt helder. Dit is het moment, maak ze publiek."