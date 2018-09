Rutte: Geen enkele druk op Wilders gelegd om cartoonwedstrijd af te blazen

Die grens vormt de veiligheid van andere mensen, die gevaar liepen door de dreigementen van extreme moslims, zoals Wilders donderdagavond laat in een verklaring liet weten. Vooralsnog lijkt de woede over zijn initiatief in met name Pakistan bedaard.

Premier Mark Rutte benadrukte vrijdag dat er bij Wilders op geen enkele manier op is aangedrongen zijn initiatief af te blazen. Wilders riep dit voorjaar een cartoonwedstrijd uit over de profeet Mohammed, die in november geëxposeerd zouden worden op het Binnenhof, op de besloten afdeling van de 20-koppige PVV-fractie.

De overheid mag iemands vrijheid van meningsuiting inperken, als de openbare orde en veiligheid in het geding is. Rutte gaf al eerder aan dat het kabinet nooit van plan is geweest de wedstrijd te verbieden, ondanks de grote onrust die het in met name Pakistan veroorzaakte. Nederlanders in die regio moesten zeer voorzichtig zijn en militairen in Afghanistan mochten hun kazernes niet uit na doodsbedreigingen van de taliban. In Nederland werd deze week een Pakistaanse man gearresteerd die in een filmpje op Facebook een doodsbedreiging had geuit tegen Wilders.

Onrust gesust

"De wet laat heel veel toe. De vrijheid van meningsuiting, alsook de vrijheid van geloofsovertuiging, zullen we altijd uitdragen", zei Rutte vrijdag. Of het besluit van Wilders desondanks verstandig is geweest, wilde de premier niet zeggen. "Ik neem er kennis van en heb er begrip voor."

Daarmee lijkt de onrust die het cartoonplan veroorzaakte, voorlopig gesust. Het is nog niet bekend of de Nederlandse missie in Afghanistan het werk al heeft hervat. Defensie wil de situatie eerst onderzoeken. Of de afgelaste handelsmissie naar Pakistan alsnog doorgaat in november is ook nog niet bekend.

De Pakistaanse minister van buitenlandse zaken claimde het afblazen in een tweet als een 'grote morele overwinning van de wereldwijde moslimgemeenschap'. Geert Wilders liet de Pakistaanse regering per tweet weten dat hij nog niet klaar is en 'de barbarij op vele andere manieren zal onthullen'.

De protestmars van aanhangers van de extremistische conservatieve partij Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) naar de Nederlandse ambassade eindigde donderdagnacht in een uitbundig feest.