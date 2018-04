Rutte geeft voorzichtig toe: ‘Het begint met een fout van mij’

In dat debat had Rutte namelijk gezegd dat hij zich geen documenten kan herinneren. Hij trok woensdagavond voorzichtig het boetekleed aan. “De fout begint bij mij. Als ik was gaan checken met een dreun op de dossiers hadden we stukken gevonden.”

De minister-president moest zich woensdag in de Tweede Kamer verantwoorden, omdat hij in november zei dat hij geen herinnering had aan stukken over de dividendbelasting die tijdens de formatie op tafel hadden gelegen, terwijl vorige week bleek dat die memo’s er wel waren.

Rookgordijn

De oppositiepartijen vielen Rutte hard aan. Zij geloven hem niet en vinden dat hij vergeetachtigheid veinst. “De premier heeft een rookgordijn opgetrokken”, meende Lodewijk Asscher van de PvdA. “Het vertrouwen is beschaamd”, zei Jesse Klaver van GroenLinks. Geert Wilders van de PVV vond het optreden van Rutte ‘gedraai en gekonkel’. Hij kondigde al bij het begin van het debat een motie van wantrouwen aan. Tijdens het debat was het vooral de vraag of oppositiepartijen PvdA en GroenLinks deze motie zouden steunen.

Een afgewezen beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bracht vrijdag aan het licht dat er toch stukken over de dividendbelasting bestaan: de aanvragers, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, kregen die stukken niet, maar wel een lijst met notities die tijdens de onderhandelingen over het nieuwe kabinet zijn opgesteld. Deze notities werden dinsdag alsnog publiek gemaakt.

Bij de stukken zat onder meer een interne VVD-notitie over de afschaffing van dividendbelasting. Dat was een memo dat Rutte wel kende, gaf hij in het debat toe. Aan de hand daarvan heeft de premier tijdens de formatie informeel onderhandeld met de andere partijleiders, Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Rutte zei dat hij zich dit stuk wel herinnerde, maar hij het beschouwt als ‘een stuk in wording’. De premier had in november aangegeven dat er wél concept-teksten zouden kunnen hebben gelegen.

Rutte gaf woensdag toe dat hij in februari door staatssecretaris Menno Snel van financiën op de hoogte is gebracht van het Wob-verzoek. Maar hij had de indruk dat het ging om stukken over dividendbelasting over meerdere jaren en had zijn uitlatingen in november ‘niet meer top of mind’. De afwijzing van het Wob-verzoek is naar het ministerie van Rutte (Algemene Zaken) gestuurd, samen met de lijst van notities die tijdens de formatie zijn gemaakt. Toch zei de premier woensdagavond: “Ik heb die lijst niet gezien. Mij werd pas afgelopen vrijdag duidelijk dat er wel memo’s waren toen Trouw er over publiceerde.”

Dinsdag gaf Rutte al aan dat hij ‘onbedoeld de suggestie heeft gewekt dat er ook helemaal geen stukken zijn’. Ook de coalitie-fractievoorzitters gaven toe dat zij met de mededeling dat zij zich geen memo’s kunnen herinneren ‘verwarring’ hebben gewekt: “Er is ruis ontstaan”, zei CDA’er Sybrand Buma. Zij wijten het gebrek aan herinnering aan het feit dat er ‘honderden memo’s en teksten’ langskomen tijdens de formatie die door diverse betrokken bij de formatie worden besproken.