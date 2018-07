Rutte bij Trump: Vrije handel is werk

Maar de Amerikaanse president was nog maar even aan het woord, of de Nederlandse premier sprak hem tegen. “We zullen binnenkort met de EU (over handel) spreken en ik wil zien of we eruit kunnen komen en dat is dan mooi, dat is dan positief”, zei Trump. “En als we er niet uit kunnen komen is het ook positief...”

Lees verder na de advertentie

Waarop Rutte lacherig en krachtig tegelijk een ‘nee’ liet horen. “Dat is niet positief. We moeten eruit komen”, vond hij.

Bijna een miljoen mensen, 825.000, hebben werk in de VS dankzij Nederlandse investeringen

Rutte praatte nadat de camera’s waren vertrokken in klein gezelschap door met Trump. Ook minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag was daarbij. Later volgde een ontmoeting met een grotere delegatie, waaronder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Eerlijke handel Rutte benadrukte tegenover Trump dat wederzijdse investeringen in Nederland en de VS voor veel werk zorgen. “Bijna een miljoen mensen, 825.000, hebben werk in de VS dankzij Nederlandse investeringen, en een kwart miljoen danken hun baan aan Amerikaanse investeringen in Nederland. En ons doel is om die aantallen te laten groeien.” Trump luisterde en knikte, maar liet even later merken dat hij alleen handel wil die volgens hem ‘eerlijk’ is. De VS hebben op handelsgebied inmiddels conflicten met China, Europa en de Noord-Amerikaanse buren Canada en Mexico. En de organisatie die dergelijke conflicten moet voorkomen, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kreeg zondag een schot voor de boeg: een wetsontwerp lekte uit dat Trump de vrijheid zou geven, de regels van de organisatie voortaan te negeren. “De WTO heeft ons heel slecht behandeld”, zei Trump daar vandaag over. “We zijn nu nog niets van plan, maar als ze ons niet beter bejegenen, dan zullen we iets doen.”