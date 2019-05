Rutte ‘baalt’ en ‘schrikt’ van fouten in rapport over criminele asielzoekers

Omdat journalisten doorvroegen bij het ministerie werd duidelijk dat asielzoekers zich het afgelopen jaar tientallen keren schuldig hebben gemaakt aan ernstige delicten als verkrachting, zware mishandeling en doodslag. De premier is ‘zeer geschrokken’ van deze cijfers. Hij baalt ervan dat deze gegevens niet expliciet werden vermeld in het overzicht van het ministerie.

De volgende keer zullen we alle cijfers direct publiceren. Premier Mark Rutte

Rutte: “Ik kwam staatssecretaris Harbers (vreemdelingenzaken) tegen en ook hij vindt het verschrikkelijk dat dit op deze manier is gegaan. Het was veel beter geweest als we direct alles hadden gespecificeerd. We willen totale transparantie.”

De Tweede Kamer reageerde deze week ook ontstemd. CDA’er Madeleine van Toorenburg is ‘nijdig’ dat ‘we opnieuw geen openheid hebben gekregen over ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers’. PVV en SP repten over het ‘verdoezelen’ van misdaden. PVV-leider Geert Wilders legde direct de vertrouwenskwestie op tafel. Hij wilde liefst deze week nog een debat met staatssecretaris Harbers om hem te kunnen beschuldigen van het misleiden van de Tweede Kamer.

Opzet Volgens Wilders staat daar ‘de politieke doodstraf’ op, wat zou moeten leiden tot vertrek uit het kabinet. Dat debat komt er, maar – tot teleurstelling van de PVV – niet voor de Europese verkiezingen van komende donderdag. Harbers zal in dat debat de Tweede Kamer ervan moeten overtuigen dat er geen opzet in het spel is, dat het kabinet niet willens en wetens heeft geprobeerd misdrijven van asielzoekers te verhullen. Rutte verdedigde zondag zijn staatssecretaris door te stellen dat hij ‘geen enkele aanwijzing’ heeft dat hier expres cijfers zijn achtergehouden. Het vervelende is, aldus de premier, dat deze kwestie ‘wantrouwen creëert’. “De volgende keer zullen we alle cijfers direct publiceren.”

