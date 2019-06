Russische journalist vrij na felle protesten

“Laat ons door!” Luid scanderend proberen tientallen journalisten de voordeur van de rechtbank in het Moskouse stadsdistrict Ramenki binnen te komen, daarbij effectief gehinderd door enkele potige politiemannen. “Schande!”, klinkt het uit vele kelen. “Laat Ivan Goloenov vrij!”

Het is al laat op de zaterdagavond. In de rechtszaal wacht de eind vorige week voor drugsbezit gearresteerde journalist Goloenov in een kooi gelaten op het besluit van de rechter. Als dat eindelijk komt klinken er kreten van verrassing, want hij hoeft – volkomen onverwacht – niet terug naar de cel, maar mag zijn proces thuis afwachten. Niemand die eraan twijfelt dat dit milde oordeel het gevolg is van de onverwacht felle reactie van vrijwel de gehele Russische journalistengemeenschap op de arrestatie.

De politie heeft journalisten de oorlog verklaard. Wij antwoorden. Novaja Gazeta, Russische krant

Ivan Goloenov (36) is een van de bekendste onderzoeksjournalisten van Rusland en auteur van een groot aantal onthullende reportages voor de nieuwssite Medusa, over onder meer corruptie, maffiapraktijken in het begrafeniswezen en hooggeplaatste staatsfunctionarissen (onder wie een Moskouse loco-burgemeester en diens familie) die ongegeneerd baden in weelde. Zelf zegt Goloenov bedreigd te zijn in verband met zijn verhalen over de begrafenismaffia. Volgens de hoofdredactie van Medusa had een deel van de bedreigingen te maken met nog ongepubliceerd materiaal.

Afgelopen donderdag was de journalist op weg naar een interviewafspraak in het centrum van Moskou toen politiemannen in burger hem aanhielden. Na de arrestatie werd hij naar eigen zeggen geslagen, wat hem schrammen en blauwe plekken opleverde. Goloenov werd beschuldigd van het produceren en verhandelen van drugs. In zijn rugzak werden enkele pakketjes met een verdovend middel ‘gevonden’ en bij huiszoeking zouden materialen voor de vervaardiging van drugs zijn aangetroffen. Dat zou genoeg kunnen zijn om hem voor tien tot twintig jaar achter de tralies te stoppen.

Maar al snel bleken de aangevoerde bewijzen flinterdun. Door de politie vrijgegeven foto’s van een ‘drugslab’ waren niet in de woning van de verdachte gemaakt. Ook waren er in de politierapporten tegenstrijdige meldingen over het aantal pakjes met drugs dat zou zijn gevonden. Goloenov had bovendien geen sporen van drugs op of in zijn lichaam. Al meteen na de arrestatie dromden honderden collega’s samen buiten het hoofdkantoor van politie om te protesteren.

Dezelfde voorpagina Diverse mensen werden opgepakt. De uitbarsting van woede over Goloenovs arrestatie is voor Russische begrippen ongekend. Het Kremlin volgt de zaak op de voet, volgens een woordvoerder. Nieuwsagentschap Rosbalt spreekt van een ‘in de Russische geschiedenis fenomenale gebeurtenis’. Drie prominente zakenkranten kwamen maandag uit met dezelfde voorpagina en de kop ‘Ik/wij zijn Ivan Goloenov’, een unicum. De kranten waren in een mum van tijd uitverkocht en zijn inmiddels een verzamelobject. ‘De politie heeft journalisten de oorlog verklaard’, schrijft de krant Novaja Gazta. ‘Wij antwoorden’. Meer dan 150.000 mensen hebben inmiddels een petitie voor Goloenovs vrijlating getekend. Onder hen journalisten, maar ook tal van bekende kunstenaars en musici. De reactie is zo massaal dat zelfs de Russische staatstelevisie het niet kan negeren. Verschillende bekende presentatoren die gewoonlijk te boek staan als spreekbuizen van de Russische staatspropaganda, spraken op televisie hun twijfel uit over de schuld van Goloenov. “Er is een barst gekomen in de propaganda”, concludeert politiek commentator Kirill Martynov in de Novaja Gazeta.

