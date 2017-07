Russische info bleek effectief lokaas voor zoon Trump

Een ontmoeting tussen de oudste zoon van Donald Trump, Donald jr., en een Russische advocate heeft in de VS de verdenkingen over samenwerking tussen campagne-medewerkers van Trump en Rusland nieuwe voeding gegeven.

Bij het gesprek, onthuld door The New York Times, was ook Jared Kushner aanwezig, de schoonzoon en een van de belangrijkste adviseurs van president Trump, alsmede campagneleider Paul Manafort.

Het bewijst niet dat Trump of zijn omgeving weet hadden van de acties van Russische hackers tegen Trumps tegenstandster Hillary Clinton. Maar het maakt duidelijk dat medewerkers van Trump maar al te bereid waren pijnlijke feiten over Clinton in ontvangst te nemen van een buitenlandse bron. En dat ze, om dat te verbergen, bereid zijn onwaarheid te spreken.

Tot zondag had Trump jr. stellig ontkend met welke Rus dan ook over campagne-zaken gesproken te hebben. En zaterdag bleef hij daarbij, nadat The New York Times met het nieuws kwam dat hij een ontmoeting had met advocate Natalia Veselnitskaja in juni vorig jaar, in Trump Tower in New York, kort nadat zijn vader de Republikeinse nominatie voor het presidentschap in de wacht had gesleept. Volgens hem ging het gesprek over de politieke problemen rond adoptie van kinderen uit Rusland.

Compromitterend

Maar een dag later kwam The New York Times met het detail dat Veselnitskaja de afspraak had gekregen door compromitterende informatie over Hillary Clinton te beloven. Daarna gaf Trump jr. toe dat het inderdaad daarom gegaan was. Volgens hem was ze met ongeloofwaardige beschuldigingen gekomen en had het gesprek daarom maar kort geduurd. Gisteren ontkende hij op Twitter dat die twee verklaringen met elkaar in tegenspraak waren: “Ik gaf alleen meer details”. Volgens hem zou iedereen die zo’n aanlokkelijke uitnodiging kreeg, zijn gaan luisteren.

Advocaat Natalia Veselnitskaja. © AP

Een woordvoerder van de Russische regering zei gisteren dat Veselnitskaja daar niet bekend is. Ze werkt echter voor een aantal Russische bedrijven die op hun beurt nauwe betrekkingen onderhouden met de Russische regering. Ze voert in de VS een lobby tegen de Magnitsky-wet, die in 2012 een aantal Russische functionarissen sancties oplegde na de dood in de gevangenis van de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Het was uit vergelding voor die wet dat Rusland adopties naar de VS blokkeerde.