Russische diplomaten moeten binnen een week Londen verlaten

Wederom klonk er spierballentaal uit Londen aan het adres van het Kremlin. 23 Russische diplomaten in Londen moeten binnen een week het land uit. Ook gaan de Britten actiever jagen op corrupt Russisch vermogen in de Britse hoofdstad, in de hoop verschillende steenrijke Poetin-vertrouwelingen te raken. Maar toch rijst de vraag in hoeverre deze maatregelen de Russische president echt van zijn stuk zullen brengen.

Premier Theresa May zei in een volgepakt Lagerhuis dat de Britten door gebrek aan Russische reactie maar één conclusie kunnen trekken: “Dat Rusland verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval in Salisbury.” May was woedend over hoe er sinds de aanslag vanuit Moskou is gereageerd. “Met sarcasme en minachting”, zei ze.

Het uitzetten van 23 diplomaten is niet zo maar iets. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog besluit Groot-Brittannië om zoveel Russen in één keer het land uit te zetten. Ter vergelijking: na de vergiftiging van Litvinenko, die in 2006 in Londen om het leven werd gebracht, zeer waarschijnlijk met behulp van het Kremlin, zette de Britse regering slechts vier diplomaten uit.

Spionage

Volgens May zijn deze 23 diplomaten bezig met spionageactiviteiten vanuit de Russische ambassade. En daarmee moet die het vanaf volgende week doen met 40 procent minder personeel. ‘Onacceptabel, ongerechtvaardigd en kortzichtig’, reageerde de Russische ambassade.

Maar dat was wel de enige maatregel die direct serieus effect heeft. Dat de Britten ook veel scherper corrupt kapitaal gekoppeld aan Russische oligarchen willen aanpakken, is vooral een belofte. May wil werken aan een wet die het mogelijk maakt omstreden Russen de toegang tot Groot-Brittannië te weigeren en hun bezittingen en vastgoed af te nemen. “Er is in ons land geen plek voor corrupte elites”, zei May. Alleen noemde ze bijvoorbeeld geen enkele omstreden oligarch bij naam en zal het dus nog even duren voor zo’n maatregel effect heeft.

Het feit dat de Britten geen ministers of leden van de koninklijke familie naar het WK voetbal in Rusland zullen sturen, zal in Moskou ook tot weinig paniek leiden. Evenals de mededeling dat het bezoek van minister Lavrov aan Londen is afgezegd.