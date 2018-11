Russisch publiek redt kritische nieuwssite met donatie van 3 ton

Afgelopen voorjaar al leek het einde nabij voor The New Times (TNT), een van de laatste kritische nieuwssites in Rusland. Het papieren weekblad was wegens geldgebrek al opgedoekt, en nu hing ook het voortbestaan van de online-versie aan een zijden draadje. En toen TNT eind oktober een boete van 22 miljoen roebel kreeg opgelegd, werd het hoofdredacteur Jevgenia Albats even zwart voor de ogen. Dit was het einde, geen twijfel mogelijk.

De redactie gelooft stellig dat het werkelijke doel was de site de genadeklap toe te brengen

Albats had wel vaker bescheiden boetes betaald, meestal volgend op een publicatie die bij de autoriteiten de nodige irritatie opwekte. Formele aanleiding was doorgaans een administratieve overtreding. Maar 22 miljoen roebel, ruim 290.000 euro, was van een totaal andere orde. TNT kreeg de boete wegens te laat informeren over buitenlandse financiering. De redactie gelooft stellig dat het werkelijke doel was de site de genadeklap toe te brengen.

Magische grens De hoofdredacteur vroeg via sociale media het publiek vertwijfeld om steun. Tot Albats en ieders verbazing maakten tienduizenden mensen uit alle delen van Rusland binnen enkele dagen bedragen over, variërend van 100 tot 1 miljoen roebel. Maandagavond was de magische grens van 22 miljoen bereikt, en de teller bleef ook daarna doorlopen. De directe dreiging is daarmee weg, voorlopig. De redactie ziet dit als een bewijs dat er, jaren van staatspropaganda ten spijt, nog altijd veel Russen zijn die niet alleen behoefte hebben aan alternatieve informatiebronnen, maar ook bereid zijn daarvoor in de buidel te tasten. Eind oktober kreeg ook de corruptie-waakhond Transparency International Russia een formidabele boete van 1 miljoen roebel opgelegd, wegens smaad. Ook hier reageerde het publiek zonder aarzelen. Een nieuwe trend lijkt gezet.