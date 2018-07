Russen aangeklaagd wegens inmenging in verkiezingen VS

Justitie in Washington heeft twaalf Russen in staat van beschuldiging gesteld wegens het hacken van computers van de Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton tijdens de campagne in 2016. Dit is de meest concrete beschuldiging van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne tot nu toe. Maandag ontmoet de Amerikaanse president Donald Trump zijn Russische collega Vladimir Poetin.

De twaalf beschuldigden, allen officiers van de militaire inlichtingendienst GROe, hebben 'in functie' over langere tijd in de computernetwerken van de Democraten ingebroken, meldt een persbericht van het Amerikaanse ministerie van justitie. Daarmee is het zeer onwaarschijnlijk dat het Kremlin niet op de hoogte zou zijn geweest van hun handelen.

Moskou heeft direct ontkend. "De Russische staat heeft zich nooit gemengd en heeft nooit de intentie gehad om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen", zei Joeri Oesjakov, een adviseur voor buitenlands beleid van Poetin gisteren.

Het verzoek om de Russen officieel aan te klagen kwam van Robert Mueller, de speciale onderzoeker in Washington voor Russische inmenging in de campagne. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben eerder gezegd dat de inmenging bedoeld was om Clintons campagne te schaden en die van Trump te helpen. Naast het hacken zouden de Russen zich ook hebben beziggehouden met het verspreiden van nepberichten via Facebook en andere sociale media.

Heksenjacht Deze aanklacht is niet gericht tegen medewerkers van Trump of andere Amerikanen. Eerder zijn al twintig personen aangeklaagd in het onderzoek, vier voormalige medewerkers van Trumps campagne of het Witte Huis en zestien Russen. Trump was al op de hoogte van de nieuwe aankacht, zei onderminister van justitie Rod Rosenstein. De president klaagde gisteren opnieuw over de 'heksenjacht', zoals hij het onderzoek van Mueller noemt. Democraten roepen Trump nu op zijn bezoek aan Poetin af te zeggen.

