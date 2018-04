Rusland waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaans ingrijpen na chemische aanval

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei dat de VS hoe dan ook zullen reageren, of de VN-Veiligheidsraad actie onderneemt of niet. “Bloed van Syrische kinderen kleeft aan Ruslands handen”, zei ze volgens de BBC. De Rus Vassily Nebenzia zei dat een Amerikaanse militaire actie ‘grote repercussies’ zal hebben. Volgens hem heeft er zondag geen chemische aanval op de stad Douma in Oost-Ghouta plaatsgevonden.

Lees verder na de advertentie

De Amerikaanse president Trump zei eerder al dat Assad een ‘zware prijs’ zal betalen voor de vermeende chemische aanval in Oost-Ghouta. De Amerikanen dringen aan op een onafhankelijk onderzoek, maar lijken tegelijk niet te willen wachten op de resultaten. Trump maakte maandag bekend binnen 24 tot 48 uur een besluit te zullen nemen inzake Syrië. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden zich ook voor op actie.

De kans is groot dat bij een eventuele Amerikaanse actie tegen Assad ook Russen zullen sneuvelen

Buurland Israël voerde maandag al een militaire operatie uit tegen Syrië, waarbij het een luchtmachtbasis in de buurt van Palmyra bombardeerde. Bij de luchtactie zouden veertien militairen zijn gedood, onder wie drie Iraanse. De Israëliërs maakten van de internationale commotie rondom het incident in Ghouta gebruik om een rekening te vereffenen met Iran. De basis bij Palmyra staat geheel los van de gebeurtenissen in Damascus en doet dienst als uitvalsbasis van Syrische en Iraanse militairen tegen Islamitische Staat.

Bondgenootschap Vorig jaar ondernamen de Amerikanen actie tegen Syrië na een chemische aanval in Khan Sheikhoun. Toen bleef het bij beperkte bombardementen op enkele vliegvelden en militaire bases. Bij die acties werden tientallen Syrische militairen gedood, maar de Assad-regering kwam er verder zonder al te veel kleerscheuren af. De situatie is nu anders. Russische militairen zijn op steeds meer plekken vermengd met hun Syrische collega’s. De kans is groot dat bij een eventuele Amerikaanse actie tegen Assad ook Russen zullen sneuvelen. Moskou waarschuwde de VS onlangs tegen het ondernemen van militaire acties in Syrië, en zei Amerikaanse lanceerplatforms te zullen bombarderen als de Trump-regering Russische militairen in gevaar brengt. De Amerikanen proberen een zo groot mogelijk bondgenootschap te smeden om daarmee, in het geval zij overgaan tot militair optreden tegen Assad, sterk te staan tegenover de Russen. Zij overleggen druk met hun Franse en Britse collega’s, maar ook met Turkije en de Golfstaten. Het is on­waar­schijn­lijk dat Moskou zal instemmen met een resolutie die kritisch is over Assad

Steun Trump lijkt veel binnenlandse steun te hebben voor zo’n confrontatie. Maandag was de eerste werkdag van zijn nieuwe veiligheidsadviseur John Bolton, die zich in het verleden meermaals een groot voorstander betoonde van acties tegen Syrië en Iran. De Republikeinse senator John McCain prees Trump om zijn acties van vorig jaar tegen Syrië, en riep hem op om opnieuw ‘te laten zien dat Assad een prijs moet betalen voor zijn oorlogsmisdaden’. De Republikeinse senator Lindsey Graham zei dat de president zijn Twitter-dreigementen waar moest maken, omdat hij anders ‘zwak overkomt in de ogen van Rusland en Iran’. De Democraten zullen op hun beurt Trump beschuldigen onder invloed van Poetin te staan als hij een confrontatie met Syrië uit de weg gaat om Rusland. De kans op een diplomatieke oplossing binnen VN-verband lijkt ­eveneens klein. VN-resoluties tegen Syrië in de Veiligheidsraad worden doorgaans gevetood door Rusland en China, en het is onwaarschijnlijk dat Moskou zal instemmen met een resolutie die kritisch is over Assad of die oproept tot een onafhankelijk onderzoek. De internationale chemische wapens-waakhond OPCW gaat wel onderzoek doen, maar kan niet zonder toestemming van Syrië het land in en monsters verzamelen. De organisatie is daarom aangewezen op ooggetuigenverslagen en het afnemen van bloedmonsters van slachtoffers als zij buiten Syrië zijn. Als de Russen een internationaal onderzoek blokkeren, dan zal het Westen zo’n besluit uitleggen als een impliciete bekentenis dat Assad inderdaad achter de vermeende chemische aanval zit. De Russen hebben echter nog een andere reden om de VN-resolutie af te wijzen: de Amerikanen interpreteren resoluties vaak nogal creatief als vrijbrief voor het omverwerpen van regimes, zoals in 2011 in Libië gebeurde.