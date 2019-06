Rusland krijgt na vijf jaar stemrecht terug in Raad van Europa

Vanwege de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door Moskou in 2014 werd de achttien Russische volksvertegenwoordigers in PACE hun stemrecht ontnomen. In reactie staakte Moskou in 2017 zijn financiële contributie en boycotte het de bijeenkomsten.

Na een vier uur durend debat keurden 118 leden een motie goed om Rusland weer stemrecht te geven, 62 leden stemden tegen en 10 onthielden zich van stemming. Oekraïne had zich sterk verzet tegen de terugkeer van Rusland.

Dat de Russen hun stemrecht na vijf jaar weer terughebben, lag ook voor Nederland gevoelig, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omzigt in een reactie. Dat heeft volgens hem alles te maken met de Russische weigering om volledig mee te werken aan het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in datzelfde jaar, waarbij 193 Nederlanders om het leven kwamen. ,,Moskou mag niet wegduiken in de zaak rond MH17", zei Omtzigt.

De Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, is de grootste organisatie van staten op het Europese continent. Het is 70 jaar geleden opgericht en brengt 47 lidstaten samen. Samen met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zorgt de Raad van Europa ervoor dat de mensenrechten van ongeveer 830 miljoen burgers in de lidstaten worden gerespecteerd.