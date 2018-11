Rusland is terug in de ‘Great Game’ om Afghanistan, tot grote bezorgdheid van de VS

Het was een diplomatieke stunt van jewelste van Rusland. Voor een recente vredesconferentie over Afghanistan wisten de Russen niet alleen de belangrijkste betrokken landen naar Moskou te krijgen. Ook de Taliban schoven aan. Op zich hadden Taliban-vertegenwoordigers al wel eerder gesprekken gevoerd met onder meer Amerika, Turkije, Iran en Saudi-Arabië, maar die waren altijd informeel en heimelijk. Dit was de eerste keer dat ze publiekelijk deelnamen aan vredesoverleg.

En volgens journalisten was de sfeer in het hotel in Moskou, waar de conferentie eerder deze maand plaatsvond, zelfs goed, bijna feestelijk te noemen. Delegatieleden zwaaiden naar elkaar en omhelsden elkaar. Voorafgaand aan de gesprekken dronken Taliban-afgevaardigden koppen groene thee in de lobby.

En zittend tussen de delegaties van Afghanistan en de Taliban opende de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov de conferentie. "Ik reken op jullie om serieuze en constructieve gesprekken te voeren, die recht doen aan de hoop van het Afghaanse volk", sprak de Russische topdiplomaat.

Hoewel de conferentie uiteindelijk weinig concreets opleverde, lieten de Russen duidelijk zien dat ze weer volop meedoen aan het geopolitieke steekspel over Afghanistan. De machthebbers in Moskou heroveren hiermee een oude rol. Al in de negentiende eeuw betwistten militairen en spionnen van het Britse Rijk en tsaristisch Rusland elkaar de controle over de ruige bergen van Afghanistan. De 'Great Game' doopten de Britten die rivaliteit.

En tijdens de Koude Oorlog waren het de VS en de Sovjet-Unie die elkaar via lokale zetbazen dwars zaten. Dat mondde in 1989 uit in de smadelijke aftocht van een Sovjet-bezettingsmacht, die bijdroeg aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie drie jaar later.

Wapenleveranties

Nu, bijna dertig jaar na die bloedige blamage, investeert Moskou in een betere relatie met zowel de Taliban als de regering in Kabul. Zo hebben de Russen meer diplomaten gestationeerd in Noord-Afghanistan en hebben ze nu een consulaat in de Pakistaanse stad Peshawar, bij de grens met Afghanistan. Volgens Afghaanse functionarissen levert Rusland ook heimelijk wapens aan de Taliban.

"De Russen proberen met ons te concurreren door invloed uit te oefenen waar ze kunnen, of dat nou in Afghanistan is, of in Syrië, of elders", aldus de Amerikaanse generaal Joseph Votel laatst tegen radiozender Voice of America.

Amerikaanse diplomaten en militairen maken zich zorgen over deze groeiende Russische bemoeienis, omdat zij vrezen dat deze hun pogingen ondermijnt om een deal met de Taliban te bereiken. De nu al zeventien jaar durende oorlog in Afghanistan is de langste in de geschiedenis van de VS en heeft, behalve de levens van ruim 2400 Amerikaanse militairen, de Amerikaanse regering al zo'n 800 miljard euro gekost.

President Donald Trump wil zijn troepen graag terugtrekken en een speciale Amerikaanse gezant, Zalmay Khalilzad, reist momenteel door de regio in een nieuwe poging om overleg met de moslimstrijders van de grond te tillen. Hij zou ook praten met vertegenwoordigers van de Taliban in Qatar en in de Verenigde Arabische Emiraten.