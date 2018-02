Runshoppers brengen Driebergen weinig goeds

In Driebergen vraagt SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer voor de derde keer toestemming aan de raad voor de verhuizing van de Aldi naar een plek buiten het centrum. VVD'er Peter van der Zee probeert dat in zijn laatste weken als raadslid koste wat kost te voorkomen.

Lees verder na de advertentie

De VVD is toch de partij die ondernemers alle ruimte geeft? "We zijn erg vóór ondernemers, maar tégen slechte plannen. De verhuizing van de Aldi van de centrale winkelstraat de Traay naar de parkeerplaats Appelgaard is zo'n slecht plan waar de achterblijvende winkeliers de gevolgen van zullen dragen. Want de kans is groot dat de verlaten winkelruimte in het centrum straks leeg blijft."

Waarom bent u daar zo somber over? "De praktijk is dat er in Nederland een overschot is aan winkeloppervlakte, ook in onze gemeente Utrechtse Heuvelrug. Je ziet de lege plekken. De kern Driebergen heeft daar minder last van, vooral omdat we een concentratiebeleid voeren. Bij de vestiging van nieuwe winkels, moet eerst de leegstand in het centrum gevuld zijn voordat we nieuwe vergunningen afgeven. Het is ook de bedoeling dat winkels in het buitengebied als de kans zich voordoet, naar het centrum komen. Zo is dit ook vastgelegd in het bestemmingsplan. De verhuizing van de Aldi naar een plek buiten het centrum is in de verkeerde richting."

Maar een succesvolle Aldi moet toch kunnen groeien? Daar is een nieuw pand voor nodig. "Daar zegt u wat. De werkelijkheid is dat alle Aldi's een gestandaardiseerd aanbod hebben. Elke vestiging heeft dezelfde producten. Komt de huidige Aldi in een groter pand, dan zullen misschien de gangen tussen de schappen wat breder worden, en de opstelling van de kassa's wat ruimer, maar de nieuwe winkel heeft de klant eigenlijk niet méér te bieden."

In ieder geval een parkeerplaats. "Naast het voorkomen van leegstand, zijn de verkeersbewegingen mijn tweede grote bezwaar. In het centrum van Driebergen is voldoende parkeerruimte, maar als de Aldi zich buiten het centrum vestigt, ontstaat een nieuwe verkeersstroom naar een gebied dat daar helemaal niet op zit te wachten. Daar komt bij dat Aldi-klanten runshoppers zijn en ..."

Pardon? Runshoppers? "Ja, dat is een term die ik op mijn 72ste nog heb opgepikt. Funshoppers zijn mensen die hun auto parkeren om langdurig te gaan winkelen in diverse zaken. Runshoppers komen doelgericht op één winkel af, laden kun karretje vol, zetten de boodschappen in de auto, en zijn weer weg. Op dat soort bezoekers zit de buurt rond de Appelgaard helemaal niet te wachten. En op de Traay in het centrum missen ze na de verhuizing de Aldi-klanten. Die blijven in een gezellige omgeving soms nog wél even plakken."