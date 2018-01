Rotterdamse islampartij breidt uit en doet straks ook mee in Den Haag

De door de islam geïnspireerde partij Nida doet bij de gemeenteraadsverkiezingen mee in Den Haag. Nu is Nida alleen nog vertegenwoordigd in Rotterdam. Bij de verkiezingen van 21 maart zullen verspreid over het land meer partijen dan ooit deelnemen die opkomen voor islamitische Nederlanders of Nederlanders met een migratie-achtergrond.

Midden januari maakt Nida de kandidatenlijst voor Den Haag bekend. Volgens partijvoorzitter Nurullah Gerdan kwam de roep om een Haagse lijst vanuit de stad zelf. “Wij werden benaderd door mensen die zich niet herkenden in de bestaande partijen in de stad.” Er is volgens Nida in Den Haag behoefte aan een verbindend verhaal over ‘emancipatie, diversiteit en duurzaamheid’. De bestaande partijen in de hofstad bieden dat volgens Nida onvoldoende.

Concurrentie

In Den Haag zal Nida twee andere islamitische partijen treffen. De Islam Democraten zitten sinds 2006 in de raad, de partij heeft twee zetels, en de Partij van de Eenheid is daar een afsplitsing van. Die partij bezet één zetel in de raad. Die partijen zijn voor veel Haagse jongeren ‘weinig functioneel’, zegt Gerdan. “Ze zitten al meer dan acht jaar in de raad, maar hebben weinig in de melk te brokkelen.” De Haagse raad is met vijftien partijen versplinterd en gepolariseerd. “De twee islamitische partijen zorgen eerder voor meer verdeling dan voor vereniging.”

Nida kwam in 2014 met twee zetels in de Rotterdamse gemeenteraad. Na de overstap van Leefbaar Rotterdam-raadslid Mo Anfal afgelopen zomer, zijn dat er nu drie. Nida wilde al langer de stap zetten naar andere gemeenten, maar groei is volgens partijvoorzitter Gerdan ‘geen doel op zich’: hij zegt dat de partij aansluiting zoekt bij mensen die met initiatieven komen die bij de visie van Nida passen. “Eerst moet er een partijstructuur staan, voor we deelnemen aan verkiezingen.”

De partij heeft de afgelopen tijd potentiële raadsleden opgeleid. Naast Den Haag heeft de partij lokale afdelingen opgericht in Amsterdam, Utrecht, Breda, Gouda en Alphen aan den Rijn. Die moeten in de toekomst deelnemen aan de verkiezingen in die steden.

Bij de komende raadsverkiezingen doen er meer partijen dan ooit mee die zich richten op Nederlanders met een migratie-achtergrond. Denk heeft aangekondigd in elf steden deel te nemen. In Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Schiedam en Veenendaal zijn al lijsten gepresenteerd. In Roermond en Alkmaar is de partij al in de raad actief, door overgestapte oud-PvdA’ers. In Lelystad is een lijsttrekker bekendgemaakt. In Deventer, Enschede en Zaanstad is deelname aangekondigd en Arnhem is Denk een samenwerking aangegaan met een lokale fractie.