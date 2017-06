Rotterdamse coalitie raakt meerderheid kwijt door plotselinge overstap raadslid

Het raadslid Mohammed Anfal stapt met onmiddellijke ingang over van Leefbaar naar de door de islam geïnspireerde partij Nida, zo maakte de partij maandagavond laat na een ledenbijeenkomst bekend.

Door die overstap verliezen de drie coalitiepartijen hun krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels in de gemeenteraad, negen maanden voor de raadsverkiezingen van maart 2018. Dat betekent dat Rotterdam in lastig politiek en bestuurlijk vaarwater terechtkomt.

Leefbaar vergroot de kloven tussen be­vol­kings­groe­pen, tussen geloven, culturen, arm en rijk Voormalig Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal

Anfal helpt door zijn overgang Nida aan de derde raadszetel en de oppositie aan een meerderheid in de raad. Het voormalig Leefbaar-raadslid, dat in 2014 voor die partij in de raad werd gekozen, zegt in een interview met ANP Video gaandeweg verwijderd te zijn geraakt van de partijkoers. "Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en dat is niet goed voor Rotterdam. Leefbaar vergroot de kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen geloven, culturen, arm en rijk. Rotterdam heeft juist verbinding nodig, bruggenbouwers", verklaart hij zijn overstap. Ook voelt hij zich gebruikt als een 'excuusmoslim'.

Begrip Fractievoorzitter Nourdin El Ouali zegt Anfal met open armen te ontvangen. Hij noemt hem een 'een politieke bekeerling die gevlucht is en aan onze deur heeft geklopt'. "Wat moet je doen? Na een periode van intern beraad en bezinning, waaronder de ramadan, was er vooral begrip." El Ouali zegt Anfal én Rotterdam te willen verlossen uit 'de wurggreep van Leefbaar'. Nida en Leefbaar liggen in de gemeenteraad herhaaldelijk met elkaar in de clinch. Anfals overstap komt op een ongelegen moment voor de coalitie, die juist de voorbije maanden onder meer de gemeenteraad achter zich kreeg voor de ontwikkeling van Feyenoord City, het plan voor de bouw van een nieuw voetbalstadion en verdere stadsontwikkeling op Zuid. Deze week moet ook wethouder Ronald Schneider (Leefbaar) zich politiek verantwoorden voor de miljoenenfraude bij het poppodium Waterfront. Schneider is verantwoordelijk voor de portefeuille vastgoed. Hem werd door een gemeentelijke enquêtecommissie verweten 'geen specifiek inzicht in de bedrijfsvoering van de vastgoedorganisatie' te hebben gehad. Zijn aanblijven als wethouder hangt af van voldoende steun in de gemeenteraad. Enkele partijen hebben zich al van hem afgekeerd. Lees ook: Nida, 'gewone Rotterdamse partij' die haar inspiratie uit de islam haalt

