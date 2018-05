Rotterdam neemt afscheid van de stokpaardjes van Leefbaar

Het volgende stadsbestuur van Rotterdam staat voor niets minder dan een historische opgave. Gisteren presenteerden informateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) een concept-collegeprogramma. In één adem met de complimenten voor de twee vorige stadsbesturen, kondigde oud-GroenLinksleider Rosenmöller een trendbreuk aan. “De stad staat voor grote, grote uitdagingen.”

De Rotterdamse haven moet zich opmaken voor de energietransitie, het ‘granieten bijstandsbestand’ moet krimpen en er worden 18.000 woningen gebouwd, vooral voor de middenklasse. Ook komt er een Aanvalsplan Taal’ voor de honderdduizend laaggeletterden in de stad.

Het raamwerk komt voort uit gesprekken met de overige raadsfracties, experts en partijen uit de stad. Nu het concept er ligt, zullen de fractievoorzitters verder onderhandelen en uitmaken wie bij GroenLinks en VVD in het college komt. De informateurs hopen dat er begin juni een definitief collegeakkoord ligt, met deelnemende partijen.

Hoewel Leefbaar de vorige verkiezingen weer het grootste werd, kwam het initiatief bij de onderhandelingen bij VVD en GroenLinks te liggen. Daardoor krijgt Leefbaar meer te slikken. In het raamwerk worden minder woningen gesloopt dan het vorige college had voorgenomen.

Een lokaal klimaatakkoord is zonder meer een trendbreuk met de afgelopen vier jaar, waarin Leefbaar Rotterdam het voor het zeggen had. Met genoegen droeg Leefbaar in 2014 het Rotterdam Climate Initiative ten grave. Duurzaamheid moest dichter bij de Rotterdammer komen. Geen ‘groene grabbelton’ van meer of minder hoogdravende milieuplannen, wél een betere luchtkwaliteit.

Klimaat en duurzaamheid staan bovenaan de agenda. In de havenstad is de opgave groot, schrijven de informateurs. De stad draagt voor 20 procent bij aan de landelijke CO2-uitstoot. VVD en GroenLinks willen een Rotterdams klimaatakkoord tussen gemeente, corporaties, energiebedrijven, Havenbedrijf en bedrijfsleven. Zeker tienduizend woningen worden verduurzaamd, nieuwbouw wordt gasvrij. De onderhandelaars verwachten dat Rijk en provincie bijdragen aan de groene ambities.

Hand niet overspelen

Daarbij komen integratie en identiteit maar mondjesmaat aan bod. Dat leidt bij Leefbaar én bij de grote verkiezingswinnaar Denk tot gefronste wenkbrauwen. Integratie was hét thema van de campagne.

Leefbaarleider Joost Eerdmans noemt het programma een goede basis, ondanks een aantal zeer pijnlijke punten. Het valt hem op dat er niets in staat over cultuur of sport. Onderwerpen waar D66 goed mee uit de voeten kan. “Ook over integratie kun je een hele paragraaf invoegen. Die nemen wij graag voor onze rekening.” Eerdmans wil niet zeggen of hij breekpunten heeft, zoals vasthouden aan de Rotterdamwet.

Eerdmans weet dat hij niet te veel kan eisen. Hij hoopt dat de VVD vasthoudt aan zijn partij als gewenste coalitiepartner­­. Als hij zijn hand overspeelt, is het mogelijk dat Leefbaar vier jaar lang vanuit de oppositiebanken moet kijken naar zes overwegend linkse partijen.

