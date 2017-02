Rollebollend gaat centrum-links voor de eenheid

Het politieke debat tijdens de zorgmanifestatie is zaterdagmiddag nog maar net begonnen, of PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wordt al uitgejouwd. Hij is vicepremier in het kabinet met de VVD, en dat heeft de zorg in de ogen van veel van de duizenden demonstranten ‘uitgekleed’. Boeeee, klinkt het.

Lees verder na de advertentie

Maar dan schiet Jesse Klaver hem te hulp. De populaire GroenLinks-lijsttrekker spreekt de ‘lieve mensen’ op het Malieveld vermanend toe. Klaver heeft zich de afgelopen jaren ook weleens in de steek gelaten gevoeld door de PvdA. Maar, zegt hij, Lodewijk Asscher is een bondgenoot, in de strijd voor een progressief kabinet is ook de PvdA keihard nodig. De GroenLinkser vraagt applaus voor zijn makker, die in de peilingen maar niet weet te klimmen.

Dat progressieve kabinet van GroenLinks, dat wil de PvdA net zo goed. Ze sluiten de VVD niet uit, maar ze hebben een voorkeur voor een centrum-linkse combinatie met, naast de SP, D66 en CDA.

Dat progressieve kabinet van GroenLinks, dat wil de PvdA net zo goed

Clementie Hoe meer stemmen links weet te halen, hoe meer het de formatie kan bepalen. Trekken PvdA, GroenLinks en SP daarom ook samen op? Niet per se. Jesse Klaver doet dat wel. Hij vraagt clementie voor Asscher. Net zo goed richtte Asscher zijn pijlen de afgelopen weken uitsluitend op PVV en VVD. Maar Emile Roemer van de SP begint de dag van de zorgmanifestatie met een uitval naar de PvdA: door te regeren met de VVD heeft de PvdA heel links ‘verkwanseld’, zegt hij in het Financieele Dagblad. Ook de PvdA laat dit weekeinde een ander gezicht zien. Zaterdag komt er een harde aanval op GroenLinks van Jeroen Dijsselbloem, minister van financiën en nummer drie op de PvdA-lijst. Bij de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving is GroenLinks een stuk klimaat-vriendelijker uit de bus gekomen dan zijn eigen PvdA. Maar GroenLinks wil die milieuplannen veel te snel invoeren, zegt Dijsselbloem. Het tempo werkt ‘ontwrichtend’. De maatregelen kosten ‘de gewone man’ honderden euro’s in de portemonnee. Lijsttrekkers Emile Roemer (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). © ANP

Werk en milieu PvdA-voorman Asscher greep gisteren in de ochtendshow van Rick Nieman de mogelijkheid met beide handen aan om het verschil met GroenLinks nog eens te markeren. Hij vindt de klimaatplannen van die partij ‘een prestigeproject waarvan de rekening naar gewone mensen gaat.’ Dat vindt Asscher niet sociaal. Asscher vindt de klimaatplannen van GroenLinks ‘een pres­ti­ge­pro­ject waarvan de rekening naar gewone mensen gaat' Daarmee zit de PvdA-voorman op het aloude onderscheid tussen de twee partijen: de PvdA legt het accent meer op werk, GroenLinks meer op het milieu. Asscher verwijt GroenLinks ook dat ze het effect van de milieumaatregelen niet heeft verwerkt in de koopkrachtplaatjes. Dat noemt Asscher ‘bijna sluw’. Klaver is wel verrast dat de kritiek ‘van mijn linkse vrienden’ komt, zei hij gisteren bij Buitenhof. Maar hij houdt het rustig. Hij kent de precieze bedragen nog niet. En inderdaad, autorijden wordt duurder bij GroenLinks. Liever praat hij over samenwerking met de PvdA in zijn droomkabinet: “Daar kijk ik naar uit”.

Premier Al eerder heeft Klaver gezegd dat hij graag premier wordt. En daar kon hem weleens de kneep zitten. Asscher wil dat ook. Die is nu vicepremier, en in die functie heeft hij Mark Rutte (VVD) meer dan eens vervangen. Zelf vindt hij dat hij geschikter voor het premierschap is dan Rutte. Klaver heeft geen ervaring, maar hij vindt zichzelf ook de beste Klaver heeft geen ervaring, maar hij vindt zichzelf ook de beste. In de peilingen is GroenLinks veel groter dan de PvdA. Klaver wil nu laten zien dat hij capabel is, door zich niet te laten afleiden door manoeuvres van de PvdA. Ze zitten in het defensief, zegt hij, ze gebruiken hem nu als krabpaal. Met een groot gebaar: “Dat is na 15 maart allemaal weer vergeven en vergeten”. Jan Terlouw ziet heil in centrum-links En hebben D66 en CDA zin in een centrum-links kabinet? Beide partijen willen voor de verkiezingen geen keuze maken voor een linkser, dan wel een rechtser kabinet. D66-prominent Jan Terlouw (85) doet dat wel. Hij ziet graag een centrum-links kabinet, zei hij gisteren op een D66-bijeenkomst. “De samenleving is toe aan progressief beleid.” De oud-lijsttrekker, die mensen onlangs raakte met zijn ‘touwtje uit de deur’-speech, verwacht dat een links kabinet ‘de bevolking beter mee kan krijgen’ bij de maatregelen die naar zijn mening nodig zijn om de aantasting van de aarde te stoppen. “Als ik hierin een rol kan spelen, zal ik dat doen.” In plaats van ‘wie met wie’ wil CDA-leider Buma zich nu concentreren op de problemen van de kiezers, zei hij gisteren.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.